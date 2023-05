El 22 de mayo se celebra un día que para muchos puede ser oscuro, sombrío y extraño. Muy al contrario, simboliza la celebración de la escena gótica y su presencia en el mundo. Se celebra el Día Mundial del Gótico.

Con ello se pretende resaltar y divulgar diversos aspectos de la subcultura gótica, como la música, la moda, el arte y la literatura.

Origen del Día Mundial del Gótico

La celebración de este día mundial raro se originó en el año 2009 en el Reino Unido, cuando la estación de radio BBC 6 transmitía durante el mes de mayo música variada acerca de varias subculturas musicales, incluyendo la música gótica. Los DJ’s góticos Martin Oldgoth y Cruel Britannia tuvieron la iniciativa de celebrar un evento anual, cada 22 de mayo.

Esta tradición trascendió fronteras, incorporándose otros países como Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Brasil, España y Sudáfrica a la celebración anual de esta efeméride.

¿En qué consiste la subcultura gótica?

La subcultura gótica es un movimiento sub cultural, que va más allá del estilo artístico medieval o de vestir de color negro, de pies a cabeza. Es una subcultura alternativa urbana que surgió en el Reino Unido, a finales de los años setenta.

Tradicionalmente, este movimiento ha sido vinculado con una obsesión con la muerte, debido a su inclinación o amor por lo oscuro. Sin embargo, los seguidores o adeptos a esta subcultura encuentran la belleza en cosas que los demás consideran oscuras.

La subcultura gótica se encuentra presente en el arte, la moda y la literatura. En el ámbito musical, la música gótica se caracteriza por voces inexpresivas y líneas de bajo agudas. Se destacan los géneros de rock gótico, dark wave, deathrock, wave etéreo y coldwave. Algunas de las bandas góticas emblemáticas y más conocidas alrededor del mundo son The Cure, London After Midnight, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus.

El estilo ecléctico de vestimenta oscura (particularmente el color negro), maquillaje facial pálido y uso de delineador de ojos (kohl) se basó inicialmente en tendencias como el punk, el glam rock y el deathrock.

¿Cómo se celebra este día mundial?

El Día Mundial del Gótico se celebra de una manera muy peculiar. Se llevan a cabo diversos eventos y actividades: