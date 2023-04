Se solicita ayuda a la población para dar con el paradero de un joven

Un joven de 29 años es buscado y la Policía solicita la colaboración de la ciudadanía.

Policía Comunal de 9 de Julio emitió un alerta para colaborar en la búsqueda de un joven que se ausentó de su domicilio y permanece desaparecido. En el marco de actuaciones que se instruyen en esta dependencia policial caratuladas “AVERIGUACION DEPARADERO PP 09-00-007030-23/00” de la que resulta denunciante ACUÑA ROSA Causante PEDRO ARSENIO GAVILAN SEGOBIA DNI 37112419 29 AÑOS , con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 04 del Departamento Judicial Mercedes, me dirijo a Ud. A los fines de tome conocimiento del inicio de las presentes actuaciones.

Consecuentemente, le hago saber que el Causante se ausentó de su último domicilio en la ciudad de San Carlos de Bariloche Rio Negro- Argentina- desde hace un mes a la fecha.-

Que el causante no se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, no toma medicamentos o posee alguna patología.- Utiliza teléfono y redes sociales (Facebook y mensajería), que tampoco tiene amigos como para poder consultar.

Características físicas del Causante: contextura delgada de unos 1,70 estatura cabellos negros cortos ondulados rapados en los laterales, de tez blanca, ojos marrón claro, posee tatuaje león en espalda y tatuaje en pierna, no cicatrices, no lunares, no piercing, no señas visibles vestía bermuda jeans, remera (se ignora color)y ojotas de color blanco, , se inserta averiguación de paradero.-

Culquier dato sobre el ciudadano buscado, comunicarse con el servicio "911 Emergencias"