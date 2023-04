Insólito: cómo es la nueva estafa que están haciendo con la titular del FMI

¿Qué harías si recibís en tu casilla un mail de Kristalina Georgieva, la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional? Un nuevo fraude bancario utiliza su nombre para extorsionar a los ingenuos y ya llegó a la Argentina. Cómo prevenirse de la maniobra y no perder tu dinero.

Habituado a escribir a diario sobre el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de Facilidades Extendidas, reuniones, negociaciones en Washington y declaraciones cruzadas, la sorpresa fue enorme al ver en mi propia casilla de mail un mensaje de Kristalina Georgieva, la directora Gerente del FMI.

A poco de leer fue evidente que no se trataba de información confidencial para la prensa, ni siquiera una gacetilla similar a la que habitualmente reciben los periodistas de fuentes diversas, sino una forma, tal vez creativa por cierto, de fraude bancario.

El mensaje fue enviado en simultáneo a 46 destinatarios, ninguno conocido, ni siquiera tangencialmente, de la profesión. Fue la primera señal de alarma de algo no estaba bien.

"Bienvenido al correo electrónico oficial del I.M.F. SEÑORA. DIRECTOR. KRISTALINA GEORGIEVA. NUESTRO INFORME: UBT (BANCO DE LA UNIÓN DE TOGOLESE)", arranca el mensaje. Tal vez por deformación profesional o por un TOC, vaya uno a saber, desconfío de cualquier mensaje que viene escrito en mayúsculas, como si el emisor intentara que lo escucháramos gritando en letras de molde. Así que me dispuse a leer con "la guardia alta".

Había otro dato que llamaba la atención. Nadie sabe qué es el Banco de la Unión de Togolese, ni dónde está radicado, ni mucho menos qué relación tendría uno con esa supuesta entidad financiera. Segunda señal.

Usurpación de cargo

Una rápida lectura al segundo párrafo reveló un error que lentamente iba confirmando mi sospecha. "¡Estimado destinatario!

Te envié esta carta hace un mes, pero no he tenido noticias tuyas, no estoy seguro de si la has recibido, por eso te la envié de nuevo, en primer lugar, soy la Sra. Kristalina Georgieva. Director Gerente y Presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI)", señala el mail.

Si efectivamente fuera Georgieva la que escribe, jamás tutearía a su interlocutor, pero además su cargo es de directora Gerente del FMI pero no presidente. Simplemente, porque el Fondo ....no tiene presidente, el cargo más alto del staff es del director/a gerente, que ostenta la economista búlgara.

El mensaje se originaba en una llamada Unidad de Liquidación de Deuda Internacional del Fondo Monetario Internacional, registrado bajo un extraño número de referencia: -XVGNN82020. En este punto, ya esperaba el puñal bajo el poncho pero en su lugar vino una "zanahoria".

La misiva indica que el organismo multilateral estuvo investigando "todos los obstáculos y problemas relacionados con su transacción incompleta y su incapacidad para cumplir con las tarifas de transferencia que se le cobraron por opciones de transferencia anteriores". Y recomendaba consultar el sitio web del FMI "para obtener su confirmación 38°53'56?N 77°2 ' 39?W".

Junto al número de referencia y una dirección de mail, éstas son las llaves que le permiten a los estafadores ingresar al IP de la computadora y robar las claves de seguridad de las cuentas bancarias.

Claves y algo más

Para dar un viso de cierta credibilidad y hacer caer a los ingenuos, el mensaje asegura: "Somos la Junta Directiva, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) Washington, DC, junto con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y algunas otras agencias de investigación relevantes aquí en los Estados Unidos de América. Ordenó a nuestra Unidad de Remesas de Pagos Extranjeros, United Bank for Africa Togolaise, que le emita una tarjeta Visa ATM, donde su fondo ($1.500,000.00 USD) Un millón quinientos mil dólares estadounidenses, se cargará para retiros adicionales de sus fondos". A esta altura ya había pocas sospechas.

"Durante el curso de nuestra investigación, hemos descubierto, para nuestra consternación, que su pago ha sido retrasado innecesariamente por funcionarios corruptos del Banco que intentan desviar sus fondos a sus cuentas privadas. Y hoy le notificamos que su fondo ha sido acreditado a la tarjeta Visa Atm por UBA Bank y también está listo para ser entregado", precisa.

Ahí llegó la estocada final: "Ahora comuníquese con la secretaria de UBA Bank, su nombre es el Sr. Segun Agbaje,

Correo electrónico: ([email protected])".

Y el pedido de información confidencial, personal y bancaria para efectivizar el fraude. "Envíale la siguiente información para la entrega de tu Tarjeta VISA ATM acreditada a tu domicilio" me ordenó el mail.

1. Tu nombre completo (nombre y apellido)

2. Su dirección completa de residencia y país

3. Nacionalidad

4. Fecha de nacimiento / sexo

5. Ocupación

6. Número de teléfono/fax

7. La dirección de correo electrónico de su empresa / dirección de correo electrónico personal

Luego y como cierre del mensaje, atentamente, el saludo de rigor: Sra. Kristalina Georgieva, Directora del FMI.