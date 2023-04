Productores de lana advierten que se paralizó el mercado por fallas con el “dólar agro”

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, difundieron un comunicado en el que alertaron por la dificultad de acceso al “dólar agro” para los productores de lana.

Si bien todavía no se terminó de definir el listado de economías regionales que se beneficiarán con un tipo de cambio de $ 300, las entidades rurales subrayaron que el posible acceso a este beneficio “generó una lógica expectativa entre los productores laneros patagónicos”.

“Resulta indudable el retraso del tipo de cambio oficial frente al desborde inflacionario de los últimos años, por ello, la medida insinuaba una mejora, y con ello un alivio en la delicada ecuación económica que atraviesa el productor lanero”, indicaron.

Sin embargo, denunciaron que “al tiempo que se va desarrollando la posibilidad de inclusión a la medida, se advierten las dificultades de acceso, a un punto en que parece imposible que el beneficio pueda ser obtenido”.

OBSTÁCULOS

“Temas tales como lanas entregadas con liquidación no percibida, lanas con precio a fijar, lanas con precio fijado y liquidaciones parciales, y nuevas operatorias canceladas, son algunos de los múltiples casos que no pueden ser resueltos de forma categórica y que generan el descontento de quienes aparentemente no podrían acceder a lo anunciado”, agregaron.

En este marco, recordaron que el mercado lanero en Argentina exporta más del 95% de lo que produce y tiene particularidades de compra, proceso industrial y exportación que conllevan un plazo especial, superior al término de la medida fijado para el 30 de Agosto.

“A la fecha, el mercado lanero se ha paralizado porque los productores pretenden liquidar con un tipo de cambio de $ 300, y las exportadoras no pueden asegurar dicho ingreso, lo que produce la imposibilidad de realizar operaciones”, alertaron.

Por eso, consideraron que “resulta absolutamente necesario adaptar, vía reglamentación, el decreto 194 a los requerimientos de la operatoria interna de exportaciones, de tal forma de permitir reactivar el mercado local, asegurar al productor el beneficio del tipo de cambio especial, y permitir a las exportadoras recibir el aludido tipo de cambio”.

“En consecuencia, urge tomar decisiones que aseguren que la medida cumplirá sus objetivos centrales y no se convierta en una imposibilidad práctica, frustrando las expectativas de la producción primaria, que ve diluidos sus ingresos por las distintas regulaciones que no entienden la mecánica con la que operan los mercados laneros en el mundo y en particular en nuestro país”, continuaron.

El resto del comunicado se reproduce textualmente:

Las Federaciones de entidades Rurales de la Patagonia, tienen el deber de hacer conocer a sus asociados las dificultades técnicas de acceso a la medida, la necesidad de una reglamentación inclusiva y la alerta sobre las interpretaciones legales que se están realizando por las partes involucradas, y que ponen en riesgo cierto la efectividad del cobro de $ 300 por unidad de dólar.

Requerimos a las autoridades Nacionales que la implementaron y a los Ministros Provinciales, hagan las gestiones necesarias, para que de manera clara, precisa y efectiva ingresen divisas por exportación de lanas al país y a los productores les llegue el tipo de cambio diferencial ampliamente comentado.

No queremos que fracase la medida que fuera solicitada en conjunto con los Gobiernos Provinciales, por lo que instamos a una respuesta urgente, que devuelva la esperanza de recuperar algo de la rentabilidad perdida a quienes producen lana.