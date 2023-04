Lucas Benvenuto reafirmó  que Jey Mammón abusó de él cuando tenía 14 años

El joven habló luego de las entrevistas que dio el conductor televisivo, haciendo circular audios de él. "Me atacaba psicológicamente para tenerme en la cama, yo era un pedazo de carne", aseguró.

Lucas Benvenuto, quien denunció a Jey Mammón por abuso sexual, realizó un vivo a través de su cuenta de Instagram para responderle al conductor televisivo, quien dio dos entrevistas televisivas planteando una situación moral sobre su vínculo con el joven, sin asumir que cometió un delito.

Benvenuto volvió a poner énfasis en que Mammón lo conoció cuando tenía 14 años y en esa oportunidad abusó de él. En ese sentido, dijo que el conductor “ni siquiera se acuerda de la primera noche”, por eso hizo circular mensajes de cuando tenía 16 años.

“De los 14 años hasta los casi 16 fue una tortura psicológica. Me atacaba psicológicamente para tenerme en la cama. Yo era un pedazo de carne. Solamente nos juntábamos para tener relaciones. Fui como un fantasma y me lo hizo saber a los 14 años. No voy a dar detalles pero fueron formas muy crueles que tuvo para lograr que yo vaya siempre a la cama. Nunca se dio cuenta de lo que me hizo y escucharlo en una entrevista hablar de eso para mi es fatal”, explicó Benvenuto.

“Me doy cuenta que necesito más ayuda psicológica, todavía me sigo sintiendo culpable y cuando yo hablo de uno, estoy hablando de todos ellos (todos los hombres que lo abusaron de niño) porque para mí todos están metidos en esa misma bolsa, por más que me hayan hecho más o menos daño”, reflexionó el joven.

“Yo me sentí culpable por la primera noche que tuvimos porque él me violó. No me parece extraño que él no sepa y le de igual que yo tenga 14, 15 ó 16 porque él en esa época estaba destruido emocionalmente, era una persona depresiva. Escabiaba (sic.) todo el día, fumaba porro todo el día… Después me levanto y voy al baño, sin ropa, y veo lo que me hicieron… arañazos, chupones. 25 Años tenía cuando hice mi primera terapia. Mi cabeza a los 14 años era un lío. Venía golpeado de los otros abusos. No le pregunté que me hizo porque no quería que se enoje. No quería perderlo y volver a caer en manos de otro abusador. Preferí ser sumiso y esto lo digo ahora con años de terapia”, aseveró el joven.

“Cuando logramos esa relación de novios, si se le puede decir así, fue a los 16. A mí me marcó de por vida, yo lo sentí muy grave porque a mis 16 él se mete sentimentalmente en mi vida y en mi cabeza. Es un gran daño lo que me hizo a los 14, pero yo sentí más grave lo que me hizo a los 16 que a los 14. Los otros no jugaron a ser novios, a decirme ‘te amo’. Él se metió de una forma nueva que yo no conocía”, expresó.

“Necesitamos que las leyes cambien ya, no por mí porque soy un caso perdido, yo no logré Justicia, yo fracasé con mi historia, sáquenme de ese lugar de héroe, no estoy en el banco donde se logró algo”, añadió.