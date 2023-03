Masterchef 2023: Martitegui, no te metas con Delfina....!!!

El chef Germán Martitegui no pudo ocultar el mal gusto de los ñoquis de la nuevejuliense Delfina Gayoso en Masterchef: “Es un puré de harina cruda”, le dijo a nuestra simpática y joven vecina. No te queremos meter presión, Germancito pero no nos estás cayendo bien, eh?

A Delfina no la acompañó la suerte de la foto de su gato ni el intento de homenajear a su bisabuela, ya que el jurado de Masterchef, y en especial Germán Martitegui, destrozó completamente los ñoquis que realizó.

La estudiante de 19 años tuvo un problema en la preparación de la pasta debido a que no le puso huevo a la masa. “Es un puré con harina cruda”, disparó Martitegui tras probar los ñoquis y con una cara de asco imposible de disimular.

Delfina creyó que la salsa podían salvar sus ñoquis, pero Damián Betular le aclaró que no en su devolución: “Todo lo que te puede salir mal de un plato de ñoquis con salsa de tomate está acá. El ñoqui no es ñoqui, la salsa no es salsa y el crocante no es crocante. Hay mucho para recalcular”.

“Delfi, te voy a dar una oportunidad. Podés retirar el nombre de tu tata de este plato para que puedas honrarla como corresponde otro día”, le dijo Martitegui a la participante. “La preparación no honra para nada a tu abuela. Tenías más tiempo para hacer la salsa distinta, empezá a pensar como cocinera”, le recomendó Donato de Santis a Delfina.