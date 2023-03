Escándalo por la denuncia de abuso sexual contra el conductor de TV Jey Mammon

Un joven lo denunció en 2020 pero la causa se archivó porque habían pasado 10 años del hecho. Telefe habría desvinculado al presentador del canal.

En las últimas horas, Lucas Benvenuto, un joven que fue víctima de trata en un resonado caso en el que quedó condenado el psicólogo Jorge Corsi, contó en el programa de televisión A la tarde (América) que había sufrido abuso sexual cuando tenía 14 años por parte de un reconocido conductor de televisión y músico. Sin decir el nombre abiertamente, los rumores de que se trataba del presentador Jey Mammon comenzaron a circular con fuerza por redes sociales y medios de comunicación.

Este jueves, el abogado de Benvenuto, Javier Moral, aseguró en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) que el joven denunció penalmente al conductor de La Peña de Morfi en 2020 (Telefe), pero la causa se archivó.

Con toda esta información chequeada, el periodista Jorge Rial confirmó en su programa Argenzuela (Radio 10 – C5N) que Telefe decidió pedirle la renuncia al conductor y músico.

Además, Rial habló de la denuncia y el expediente contra Juan Martín Rago, verdadero nombre de Jey Mammon. “La denuncia de Lucas Benvenuto existió. Prescribió. Jey Mammón está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que sobreseerlo porque no ocurrió el hecho. El hecho efectivamente ocurrió, pero se aplicó la prescripción, por el tema de la cantidad de tiempo transcurrido. Pero está”, dijo en la radio.

Más tarde, en su espacio televisivo, el periodista hizo un exhaustivo análisis de la causa, en la que Mammon fue defendido por el abogado Fernando Burlando. “La causa tiene el número 53975/2020 y el sobreseimiento tiene fecha del 9 de marzo de 2021. La denuncia fue en 2020 y ya habían transcurrido 10 años. El chico tenía 14 en el momento del abuso y Jey 32. Se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad”, aseveró Rial.

Tras haber participado en el programa del canal América, Benvenuto siguió con el tema en sus historias de Instagram, donde compartió otras denuncias de presuntas víctimas de Mammon.

“No me gusta hablar de estos temas. Yo hoy soy una persona muy feliz. Pero a veces me veo en la ‘obligación’ de hacerlo. No fue mi culpa nada de lo que pasó. Y es algo que no me define hoy porque soy una persona más fuerte. Casos como los de Matías y los míos hay miles”, escribió.

Luego, siguió: “Ojalá todos se animen a hablar y por sobre todas las cosas que aborden estos temas con amor, porque como estamos, queda muy lejos que nos animemos a denunciar”.

El joven decidió contar su historia días después de que fuera detenido el productor televisivo Marcelo Corazza, ganador de Gran Hermano 2001, implicado en una causa sobre explotación sexual infantil.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″, aseguró días atrás, al romper el silencio en el programa A la tarde, con la conducción de Karina Mazzoco.