"Sembramos diálogo, tenemos paciencia en la espera, pero la cosecha es magra"

La Sociedad Rural de 9 de Julio a través de un comunicado, planteó su "total disconformidad" con el discurso que, en la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, dio Intendente Mariano Barroso el pasado 1 de marzo, "así como con sus posteriores declaraciones públicas".

EL COMUNICADO DE SOCIEDAD RURAL

Con pena, hemos visto que en dicho discurso no existió ninguna referencia al sector agropecuario, el cual representa el principal motor y dinamizador de la economía de nuestro partido.

En ocasión de la Apertura de Sesiones, el Ejecutivo Municipal tiene la oportunidad y el deber de mostrar los pasos que en el último período ha dado la gestión, y plantear los lineamientos de trabajo del año que comienza, esta omisión, junto a otros puntos que más adelante señalaremos, nos hace pensar que el sector agropecuario no es prioritario para la estrategia de políticas públicas del gobierno local.

Es menester aclarar que cuando el Intendente no se refiere a nuestro sector, no sólo está corriendo su mirada de la producción y los empresarios que la llevan adelante, sino que también lo hace respecto de los trabajadores, los prestadores de servicios, los docentes de escuelas rurales, los comerciantes de la cabecera y las localidades del interior del partido, y muchos otros actores que conforman la extensa cadena de valor social agroindustrial local.

Al ser consultado por la prensa sobre este tema, el señor Intendente ensayó una respuesta que también demuestra lejanía respecto de nuestra institución, la cual se ha mostrado siempre abierta al diálogo y trabajo conjunto, así como profundamente paciente en la espera de respuestas a los planteos que se han hecho. En reiteradas ocasiones hemos manifestado que el acompañamiento del Gobierno Local al sector en sus planteos, la generación de datos sobre la producción local y el trabajo conjunto en la búsqueda del desarrollo son fundamentales.

Vemos con tristeza que en el Partido de Nueve de Julio la producción, que no tiene rango de Secretaría sino de Subsecretaría, ha pasado más de un año sin un referente a cargo en el Ejecutivo Municipal: hemos transcurrido más de la tercera parte del mandato del Intendente sin un Subsecretario de Producción ocupando el cargo.

Sabemos fehacientemente que las medidas que un Intendente puede tomar son siempre limitadas respecto de los serios problemas que, por las malas políticas de los gobiernos Nacional y Provincial, enfrenta el agro. Sin embargo el acompañamiento, la cercanía y el diálogo son gestos también importantes que el gobierno local podría tener con mayor asiduidad, intensidad y firmeza.

Por otro lado, hay temas en los que las políticas públicas locales tienen incidencia: los caminos viales y el control de plagas, por ejemplo. En ambos casos, hemos tenido resultados muy poco satisfactorios en los últimos tiempos.

Nos hemos visto obligados a abandonar nuestra participación en la mesa de control de plagas y hemos solicitado a los señores concejales que la tasa de plagas tenga un valor simbólico para 2023 de $1 dado que, si bien se recaudó dicha tasa, se pasó un año sin ningún tipo de acción en ese área. Por supuesto ese pedido sobre la tasa no ha sido aceptado, pero, la misma, no fue actualizada contra la inflación para este ejercicio, lo cual da cuenta de un reconocimiento de la inacción por parte del Ejecutivo local.

A nivel caminos, nuevamente, y como hace ya años, no ha existido ningún ejercicio de planificación, no hay trabajo coordinado con nuestra entidad para identificar los caminos que es prioritario abarcar y, como era de esperar, el estado de los caminos es, en su mayoría, muy malo. La sequía impide hoy hacer muchos trabajos, pero no, por ejemplo, que se mejoren banquinas y alcantarillas, cosa que no sucede ni sucedió antes.

Consideramos importante remarcar la centralidad de los caminos, tanto para la salida de la producción como para el acceso a las escuelas, la seguridad de los trabajadores y la circulación de muchos habitantes del Partido.

Varias veces a lo largo del año pasado nos hemos reunido con el señor Intendente y su equipo para hablar sobre el tema y se nos ha contado sobre futuras acciones, pero vemos que han sido pocas las que se han llevado a cabo.

Como institución somos cultores del diálogo y el trabajo en conjunto, y seguimos apostando a ese camino, convencidos de que es la manera de avanzar hacia mejores resultados.

Cultivamos ese diálogo esperando cosechar desarrollo, y sabemos de la buena fe del Intendente Barroso, pero también nos vemos en la obligación de alertar sobre estas cuestiones y llamar a la reflexión.

Seguimos, como siempre, convocando al diálogo y el entendimiento.