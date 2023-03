Femicidio en Olavarría: a Sofía Belén Vicente la mataron de un tiro en la nuca

Según el informe preliminar de la autopsia, la joven tenía un balazo y signos de ahorcamiento, pero no hubo abuso sexual. El cuerpo, además, tenía atados los pies y sus ojos habían sido vendados. Se realizó una marcha en la ciudad bonaerense para pedir justicia.

Sofía Belén Vicente, la joven de 22 años que el jueves había sido encontrada en un pozo ciego de un campo tras permanecer desaparecida desde el sábado último en el partido bonaerense de Olavarría, fue asesinada de un balazo en la nuca y tenía signos haber sido ahorcada con una soga, según confirmó el resultado preliminar de la autopsia. En tanto, ayer hubo una masiva marcha pidiendo justicia en la ciudad bonaerense y se acusó a la Policía de “proteger a los violadores” de la chica.

El informe forense, que también determinó que no había signos de abuso sexual, fue recibido en las últimas horas por la fiscal Paula Serrano, titular de la UFI 4, que investiga si en el crimen participaron al menos dos personas.

El resultado preliminar de la autopsia determinó que la joven recibió un disparo en la nuca y que tenía signos de ahorcadura a lazo, es decir con un cable o una soga.

En principio, el médico legista no determinó aún si la causa de muerte fue por el tiro, por el ahorcamiento o si fueron cometidos al mismo tiempo. No obstante, según fuentes judiciales lo más probable es que el deceso se haya producido a raíz del balazo que ingresó por la parte de atrás del cráneo.

Además, el cuerpo estaba atado en los pies y sus ojos estaban vendados, por lo que los pesquisas sospechan que el ataque fue cometido por más de una persona.

La fiscal Serrano continuaba este sábado las diligencias para identificar a el o los agresores a través de las cámaras de seguridad municipales y privadas, entre otros elementos de prueba.

“Ciudad del horror”

Mientras tanto, en horas de la tarde de ayer una multitud recorrió las calles de la ciudad del centro bonaerense pidiendo justicia y acusando a la Policía de “proteger a los violadores”.

La marcha se inició a las 19. Según informa El Popular partió desde el paseo Jesús Mendía y desde allí una marea humana de más de cuatro cuadras comenzó a recorrer el centro de la ciudad. Se calcula que eran más de 5 mil las personas que marchaban al grito de “Sofía Belén Vicente presente, ahora y siempre” y “ni una menos, vivas nos queremos”.

Al frente de la manifestación llevaban un gran cartel con la significativa frase: “Olavarría ciudad del horror”. En tanto, hubo reclamos por “no haber buscado a tiempo” a Sofía Belén y también se acusó a la Policía de “proteger a los violadores”.

En un momento de la marcha, que se desarrolló sin incidentes, habló con dureza una de las referentes de la movilización: “No la buscaron. Por tener una medicación, por tener problemas psiquiátricos. Nos decían que Sofía ya va a aparecer. Con 22 años no tuvo el derecho, no le dieron lugar y no nos creyeron. Nos trataron de locos, decían que iba a aparecer. Que se había ido a Mar del Plata, a Azul. La madre ahora quedó internada. Nos mintieron, nos humillaron”.

La mujer continuó: “Porque a Sofía nadie le importó, la Justicia no nos escuchó. Por eso queremos estar presentes. Que cambien las leyes. Que no haya que esperar 72 horas cuando desaparezca una chica. No por su edad se tuvo que haber ido con alguien. Nos robaron a Sofía, nos la arrebataron. Para matarla. Y ahora nos quieren callar, con que sí, con que está todo bien. La fiscal no revisó y no vieron las cámaras del primer día. Porque las cámaras estaban rotas. Hoy las cámaras andan. Que aparezca el responsable. No queremos inocentes presos, queremos a los verdaderos culpables.”

También se nombraron a otras mujeres víctimas de femicidios y se pidió, una vez más, “ni una menos”.