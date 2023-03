Para la mayoría de los británicos las Islas Malvinas son argentinas

Siete de cada diez ciudadanos del Reino Unido piensan que el archipiélago austral pertenece a la Argentina, según un relevamiento efectuado a través de Twitter por el medio inglés Politics Polls.

El pasado jueves 2 de marzo, Argentina notificó formalmente a Reino Unido la decisión de poner fin al pacto bilateral firmado en el año 2016 en relación a las Islas Malvinas. En este sentido, fue el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, quien durante una reunión notificó al secretario para las Relaciones Exteriores inglés, James Cleverly, que Argentina dio por finalizado el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 conocido como “Foradori – Duncan”.

Sin embargo, poco después de que el canciller argentino diera a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de twitter, su homólogo inglés no tardo en pronunciarse y responder utilizando la misma red social. En su cuenta oficial manifestó su decepción al anuncio argentino y rechazó la invitación a retomar negociaciones sobre la soberanía de las islas, al tiempo que afirmó: “Las islas Malvinas son británicas. Los isleños tienen derecho a decidir su propio futuro: han elegido seguir siendo un territorio británico de ultramar autónomo”.

A raíz de lo sucedido, el medio de origen inglés Politics Polls se hizo eco y lanzó una encuesta en la red social Twitter acompañada del siguiente mensaje: “The UK has insisted the Falkland Islands are British after Argentina broke a co-operation deal and pushed for talks on the islands’ sovereignty. Who do you think the Falkland Islands belong to?”. En la misma se puede votar libremente si, a título personal, se considera que las Islas Malvinas le pertenecen a Reino Unido o Argentina.

Terminada la encuesta, con 12.920 votos quedo claro que los británicos expresaron por contundente mayoría de un 77% que las Islas Malvinas son argentinas. Lo que deja en evidencia que la permanencia colonial británica en las islas Malvinas es una cuestión de especial interés de la elite gobernante, que esta muy lejos del interés del ciudadano común británico.