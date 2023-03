Lincoln: Violento vuelco en la Ruta 188

Ocurrió a pocos kilómetros de la rotonda de ingreso a esa ciudad, cuando un hombre perdió el control de su vehículo, despistó y el auto terminó tumbado a la vera de la carretera nacional.

En horas de la tarde de ayer se produjo un nuevo siniestro vial en la Ruta Nacional 188, a pocos kilómetros de la rotonda de Lincoln. Conforme lo que confiaron fuentes oficiales, "minutos antes de las 14:30 se produjo un despiste y posterior vuelco a la altura del kilómetro 211 de la ruta 188 en sentido hacia Junín".

De acuerdo al detalle, "un hombre de 68 años domiciliado en Lincoln, quien circulaba a bordo de una automóvil marca Chevrolet Spin, perdió el control del rodado por causas que se tratan de establecer, despistó y volcó sobre la banquina de la carretera".

A pesar de la magnitud del siniestro vial, el conductor, único ocupante del habitáculo, resultó ileso. Por no haber habido lesionados, no se iniciaron actuaciones. No obstante, trabajó en el lugar, personal de Bomberos Voluntarios de Lincoln y del Destacamento de Policía de Seguridad Vial. No fue necesario interrumpir el tránsito vehicular.

