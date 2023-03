Ataque a la familia Messi: las hipótesis del intendente y los investigadores

Pablo Javkin habló de un mensaje dirigido a él tras una reunión clave con su equipo de seguridad. El ataque quedó grabado por una cámara de Seguridad.

El frente de un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fue baleado esta madrugada en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que dispararon 14 balazos y, además, dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho, que tuvo una gran repercusión en todo el país y muchos medios periodísticos del mundo cubrieron la noticia, provocó una fuerte reacción política por parte del presidente Alberto Fernández, quien dijo al mediodía desde La Poma, en Salta, que “el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio” en Rosario y consideró que se está “haciendo mucho pero algo más habrá que hacer” para combatirlo.

“Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin) y con el jefe de Gabinete (Agustín Rossi) y le dije ‘pongámonos en marcha ya’, porque estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer”, indicó el presidente durante un acto.

Mientras el Gobierno santafesino calificó como “narcoterrorismo” al ataque armado, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, sostuvo que se trata de un hecho “típico de los que suceden en Rosario desde hace más de 20 años”.

“Los narcos han ganado, hace 20 años que están haciendo lo que hacen, pero nosotros estamos dispuestos a revertirlo, por eso estamos con personal de las cuatro fuerzas trabajando en el lugar, porque estamos convencidos que es el camino”, agregó el ministro.

La balacera ocurrió minutos antes de las 3 de esta madrugada en el local llamado “Único”, ubicado al 2500 de la calle Lavalle de Rosario y propiedad del padre de Antonela Roccuzzo, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló un mensaje que dice: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, en referencia al intendente local.

La nota estaba escrita sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.

Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación.

Según las mismas fuentes, cuando los delincuentes detuvieron su marcha, uno de ellos descendió y efectuó disparos de arma de fuego hacia el frente del lugar, para luego darse a la fuga.

La fiscalía informó que “se constataron 14 impactos en el frente del local comercial” y “se recogieron 12 vainas servidas en el lugar”, mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar al igual que el material balístico.

El propio intendente Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa: “Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo”.

“La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal”, agregó el jefe comunal.

En ese sentido, el intendente de Rosario dejó entrever una conexión entre el ataque contra los Roccuzzo y una reunión que mantuvo anoche con los responsables de las fuerzas destinadas a cuidar la ciudad.

“Anoche estuve reunido con el gobernador (Omar Perotti) y los jefes de Policía Provincial, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería. Hoy pasó esto”, dijo Javkin en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, el mandatario rosarino restó importancia al mensaje destinado al delantero del Paris Saint Germain (PSG), entendiendo que “la nota la puede hacer cualquiera. Ni siquiera está dirigida al supermercado, me nombra a mí porque hago esto que no hace nadie, a mí no me van a correr”.

Javkin pidió a las fuerzas mantenerse en alerta y que el hecho marque un precedente, ya que aseguró que en Rosario “hay liberación de zona”.

Por su parte, el gobernador Perotti se reunió con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, en la sede de Gobierno provincial de Rosario.

Brilloni aseguró esta mañana a la prensa que el ataque al supermercado de la mujer de Messi “es un hecho grave” y sostuvo que hasta el momento “no hay una hipótesis firme” de quienes fueron los autores del hecho.

La ministra de Gobierno santafesina, Celia Arena, calificó el ataque al comercio de la familia de Antonela Roccuzzo como un hecho de “narcoterrorismo”.

“Con el ataque mafioso al comercio de la familia Roccuzzo se busca, a sabiendas de que será un hecho de trascendencia mundial, infundir terror en la población y desazón en quienes estamos en la batalla contra la violencia criminal”, sostuvo.

“Es, ni más ni menos, la definición de terrorismo”, abundó la funcionaria.

La ministra política del gabinete de Perotti agregó en un posteo en su cuenta de Twitter que desde su gobierno se hacen “los máximos esfuerzos por enfrentar eficazmente el narcoterrorismo, sus causas y consecuencias”.

El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que ya se encontraba trabajando en la pesquisa junto a los peritos.

El fiscal Rébola señaló en un breve contacto con la prensa que el ataque quedó grabado por una cámara de videovigilancia de una vivienda ubicada frente al supermercado.

“Tenemos las filmaciones y las cámaras en nuestro poder. Estamos recabando información”, afirmó, para agregar que según tenía entendido “no existieron amenazas previas” a la balacera.