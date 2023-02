Los rugbiers, a las piñas en el Penal

Los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa se enfrentaron entre ellos. Banicelli será trasladado al penal de Campana y Pertosi sería el próximo. Ambos señalan estar distanciados de Thomsen.

Tras conocerse la condena para los 8 rugbiers el pasado 6 de febrero, se hizo visible una grieta que divide al grupo. El pasado domingo, se encontraron en el patio del penal y hubo reproches, gritos y piñas.

Cabe destacar que los jóvenes aguardan por una revisión de sus condenas y su traslado a cárceles comunes del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, en la ciudad de La Plata.

“Están re calientes y encima no tienen plata. Hubo una pelea. Se empezaron a putear y se fueron a las manos", aseguraron fuentes cercanas a los rugbiers, al portal de noticias BigBangNews.

“La ligó Thomsen y uno le gritó que los hundió a todos", detallaron y explicaron que "la pelea aceleró el traslado de Benicelli". Junto a Ciro Pertossi serían trasladados a Campana.

“La decisión de que Benicelli abandone Melchor Romero y sea transferido al penal de Campana se tomó el lunes, después de que las autoridades judiciales fueron notificadas de la pelea que tuvo lugar en el patio”, detallaron.

Cabe aclarar que ellos tienen sólo tres horas autorizadas para salir al patio, ya que no los cruzan con los otros presos. En ese marco se hizo visible el enojo del grupo que, aseguran responde al fracaso de la estrategia planteada por el abogado defensor Hugo Tomei.

Al respecto, Blas Cinalli, en diálogo con el periodista Cristian Echeverría había afirmado: "Voy a cambiar de abogado, yo no le pegué a Fernando".

"Sinceramente, quiero cambiar de abogado. Pero me cobran demasiada plata y no la tengo. Nunca quise que me defienda Tomei, la verdad. Nunca estuve conforme. Siempre quise otro abogado. Pero nunca tuve la plata", explicó.

Y agregó que: "Es todo muy caro. Con otro abogado me hubieran dado muchos años menos, creo yo. No estoy minimizando nada. Pero sí, me tendrían que haber dado muchos menos".

“Saben que es momento de despegarse ahora y, por fuera de la formalidad del cambio de abogados, eso genera una fractura en el grupo que durante los últimos tres años se mantuvo, incluso pese a la condena social”, señalaron las fuentes.