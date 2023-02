Acuerdo secreto entre Schiaretti y Máximo para mantener a flote el peronismo en Córdoba

El gobernador busca perpetuarse en el poder, para lo que solicitó que el kirchnerismo no presente candidato en las próximas PASO.

Mientras la interna política entre el kirchnerismo y el peronismo tradicional recrudece a nivel nacional, en el interior del país se tejen acuerdos para sostenerse en el poder, de cara a las próximas elecciones.

Tal es el caso del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien en los últimos días le pidió al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que no presente candidatos para competir por la provincia, garantizando así su reelección.

Al parecer el acuerdo se gestó durante la semana pasada, en un hotel de la zona de Retiro, hasta donde se acercó la esposa del mandatario provincial, Alejandra Vigo, para encontrarse con el hijo de Cristina Kirchner, de forma discreta, según publicó el portal Informador Público.

Durante la reunión, orquestada por la diputada camporista Gabriela Estévez, la representante de Schiaretti, le solicitó a Máximo que el kirchnerismo no presente candidato a gobernador de Córdoba, apoyando así indirectamente la reelección de su esposo.

Por su parte, el diputado por el Frente de Todos, pidió a cambio que los legisladores de la provincia mediterránea, apoyen en el Congreso, varios proyectos de ley que le interesan al oficialismo y que también colaboren para frenar en la justicia el avance de la causa de los cuadernos.

La demanda del titular de La Cámpora, será muy bien acatada por los representantes de Schiaretti, ya que la causa denominada “cuadernos de la corrupción”, está derivada del caso Odebrecht, y no solo involucra a la ex mandataria y varios de los ex funcionarios de su gobierno, sino también a la administración cordobesa.

Aunque Vigo solicitó que el acuerdo no trascienda, para no perjudicar la imagen de su pareja, quien lanzó junto al ex gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, un espacio político que representa un supuesto peronismo no vinculado con el kirchnerismo.

La información se filtró a la prensa y el pacto no tan secreto, quedó finalmente sellado con una conversación telefónica entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Schiaretti.