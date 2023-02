Báez Sosa: condenan a perpetua a cinco de los acusados de asesinar a Fernando

Tres años después del crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell a la salida del boliche "Le Brique", la Justicia condenó a Lucas, Ciro y Luciano Pertossi, Blas Cinalli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen y Enzo Comelli por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, integrado por los jueces Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, encontró a los ocho jóvenes de Zárate responsables del asesinato y por eso condenó a cinco de ellos a prisión perpetua y a otros tres a 15 años de prisión.

Los acusados escucharon el veredicto en la sala de audiencias, en la misma donde durante casi un mes se desarrolló el juicio que tuvo en vilo al país.

La jornada de hoy no marcó el final del caso. A través de las distintas audiencias la querella, integrada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, y la defensa, representada por Hugo Tomei, advirtieron que de no estar conformes con algún aspecto de la resolución judicial apelarían. Ahora se espera que avancen en esa dirección. Tomei por haber encontrado, desde su punto de vista, irregular el debido proceso y Burlando por no haber quedado conforme con que no hayan recibido todos la pena máximo, es decir, perpetua.

Desde este lunes las partes tienen siete días para presentar la apelación ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que no tiene un plazo para expedirse. Luego el camino continuaría con la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y la de Nación.

Los argumentos de la condena, en tanto, serán publicados este mismo lunes en la página web del Poder Judicial de la Provincia.