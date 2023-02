Es el Día Internacional del Abogado

El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo.

Se pretende destacar la notable importancia de los abogados, en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias.

Ser abogado: una profesión de ley

Un abogado es un profesional universitario graduado en Derecho, el cual debe estar colegiado para poder ejercer su profesión, que conlleva varias funciones y competencias, tales como asesorar, defender procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho.

En tal sentido, se especializan en las diversas ramas del derecho público y privado, acorde con la legislación de cada país:

Derecho Administrativo: regula el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos.

Derecho Constitucional: referido al análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado.

Derecho Penal: comprende las normas penales que regulan las conductas punibles de las personas

Derecho Procesal: regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, así como la actuación de las personas que intervienen en los procesos judiciales.

Derecho Laboral: referido a las relaciones entre los patrones y sus empleados, sus derechos y deberes, así como la protección de los trabajadores.

Derecho Tributario: orientado a regular la relación jurídico-tributaria entre la administración y los contribuyentes.

Derecho Civil: regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas. Comprende las relaciones patrimoniales, de familia, derecho sucesoral, entre otros.

Derecho Mercantil o Comercial: regula los actos comerciales, mercantiles, financieros entre personas naturales o jurídicas.

Frases célebres

Un abogado es una persona que escribe un documento de 10000 palabras y lo llama resumen (Franz Kafka)

Los abogados son hombres que contratamos para protegernos de abogados (Elbert Hubbard)

El compromiso es el mejor y más económico abogado (Robert Louis Stevenson)

Los juicios son un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de meros abogados (Georges Clemenceau)

A algunas personas no les gustan los abogados, hasta que los necesitan (Kenneth G. Eade)

Los abogados son las únicas personas no castigadas por la ignorancia de la ley (Jeremy Bentham)

Un abogado sin libros sería como un trabajador sin herramientas (Thomas Jefferson).

Películas sobre abogados

Hemos hecho una recopilación de títulos de series y películas sobre los abogados, para disfrutar y compartir:

Dark Waters (EEUU. Director: Todd Haynes . Año 2020): un abogado medioambiental estadounidense entabla una batalla legal contra la corporación de fabricación de productos químicos DuPont, por contaminar una ciudad con productos químicos no regulados.

Buscando Justicia (EEUU. Director: Destin Daniel Cretton. Año 2019): Después de graduarse en la Universidad de Harward un abogado se muda a Alabama a defender a afroamericanos que han sido encarcelados injustamente.

La Voz de la Igualdad (EEUU. Directora: Mimi Leder. Año 2018): película biográfica sobre la jueza y jurista Ruth Bader Ginsburg, quien luchó por la igualdad legal de género.

How To Get Away with Murder: Lecciones del Crimen (EEUU. Productora: Shonda Rhimes. Año 2014): en esta serie televisiva una profesora universitaria y prestigiosa abogada se ve envuelta en una ola de asesinatos, junto a cinco estudiantes que la asisten en la resolución de casos judiciales.

El Juez (EEUU. Director: David Dobkin. Año 2014): un exitoso abogado retorna a su pueblo natal a apoyar a su padre, un juez de pueblo que es sospechoso de un caso de asesinato.

The Lincoln Lawyer: El defensor (EEUU. Director: Brad Furman. Año 2011): la rutina de un abogado dedicado a defender a criminales de poca monta cambiará después de aceptar la defensa de un millonario, acusado de violar e intentar asesinar a una prostituta.

Suits: La Ley de los Audaces (EEUU. Productor: Doug Liman. Año 2011): serie televisiva que muestra a un estudiante brillante e inteligente, que ha dejado la universidad y es contratado para trabajar en una prestigiosa firma de abogados.

The Good Wife (EEUU. Director: Charles McDougall. Año 2009): después de estar más de una década dedicada a su hogar y a su familia una abogada litigante retornará nuevamente a trabajar, tras el escándalo de su marido, involucrado en un caso de corrupción política y acoso sexual.

Erin Brockovich (EEUU. Director: Steven Soderbergh. Año 2000): una mujer sin formación legal que trabaja como secretaria en un bufete legal, se implica personalmente en la búsqueda de los culpables en un caso de contaminación del agua que causa enfermedades a los residentes de Hinkley (California). Basada en hechos reales.

Civil Action (EEUU. Director: Steven Zaillian. Año 1998): basada en el libro del mismo nombre escrito por Jonathan Harr, y a su vez basado en hechos reales, describe las peripecias de un abogado que trata de ganar un caso de contaminación de agua por químicos, en el estado de Massachusetts.

Philadelphia (EEUU. Director: Jonathan Demme. Año 1993): basada en una historia real, narra la lucha del abogado neoyorkino Geoffrey Bowes. Presentó una demanda contra su empresa por haberlo despedido a causa de su orientación sexual y su condición de enfermo de SIDA.

Algunos hombres buenos (EEUU. Director: Rob Reiner. Año 1992): esta película está basada en una exitosa pieza teatral, que arrasó en los escenarios. Un prometedor y brillante abogado de la marina defiende a dos marines, por un asesinato cometido en la base de Guantánamo.

¿Cómo se celebra este día en el mundo?

El Día Internacional del Abogado se celebra en varios países del mundo, mediante la realización de diversos eventos y actividades: conferencias, charlas, lecciones magistrales y jornadas legales comunitarias. Con ello los profesionales del derecho reafirman su compromiso de hacer justicia, con ética y eficiencia.

En Latinoamérica algunos países tienen una fecha especial de celebración de esta efeméride:

Argentina: se celebra el 29 de agosto debido a que en esa fecha se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, en el año 1810. Es considerado el autor intelectual de la constitución argentina.

Colombia: se conmemora cada 22 de junio, para homenajear al político y abogado Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, quien fue el primer presidente luego de la declaración de independencia de Venezuela.

Chile: se celebra el 21 de mayo, debido al fallecimiento del capitán y abogado Arturo Prat Chacón, héroe de la guerra Perú-Chile, quien también fue abogado.

Ecuador: se celebra cada 20 de febrero, con motivo del centenario del nacimiento del jurista y político ecuatoriano Luis Felipe Borja Pérez.

México: se celebra el 12 de julio, motivado a que en esa fecha, en el año 1553, se llevó a cabo la primera cátedra para la enseñanza del Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México.

Perú: se celebra el 2 de abril, en honor al nacimiento de Francisco García-Calderón Landa, abogado y presidente del Perú. Es considerado patrón de los abogados peruanos.

Venezuela: cada 23 de junio se celebra el Día del Abogado, en conmemoración del nacimiento del jurista Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, quien fue el primer presidente luego de la declaración de independencia de Venezuela.