Denuncian a una farmacia por confundir ibuprofeno con viagra

Un hombre fue a una farmacia del barrio en Ramos Mejía para comprar un medicamento que le bajara la fiebre a su hijo. Pero en vez de venderle un antifebril le dieron unas pastillas de viagra.

El nene tuvo vómitos, taquicardia y presión alta y tuvo que ser estabilizado en una clínica. Luego el padre fue al comercio de Ramos Mejía y filmó con su celular a las personas que lo atendieron.

Eduardo Padilla, un ciudadano venezolano que vive con su familia a desde 2018 en el barrio, fue quien denunció en la comisaría 2da. de Ramos Mejía lo que sufrió su hijo por la negligencia de quien lo atendió en la farmacia. El papá aportó dejó el ticket en el cual se detalla que pagó dos blíster a 600 pesos con sabor a frutilla.

“Se empezó a sentir mal el lunes por la tarde y fui a la farmacia a comprar estas pastillas masticables de uso pediátrico. Le pedí a la muchacha de la farmacia pastillas masticables para niños. Ella sacó de un cajón un blíster y me dijo ‘estas son’. Le pregunté el componente y no me supo decir, pero me contestó que eran esas, y que tenía sabor a menta o a frutilla”, dijo Padilla a Primer Plano Online.

Sostuvo que confió en la farmacéutica y que le dio dos porque la cantidad de miligramos eran pocos, ya que normalmente son de cien y esas eran de cincuenta.

Cuando el nene comenzó con dolores de cabeza y mareos, chequeó con su esposa el nombre de las pastillas en internet descubrieron que “Sildenafil” es un medicamento para la disfunción eréctil.

Cuando el nene comenzó a tener vómitos, lo llevaron a la clínica Trinidad, donde quedó en observación unas horas, ya que también tenía la presión alta. Estuvo internado hasta el día siguiente.

Una vez que le dieron el alta a su hijo, Padilla volvió al comercio y filmando con su celular, acusó a la farmacéutica de haber sido negligente.

La mujer le asegura que él le había pedido un ibuprofeno, pero que no le dijo que era para un nene.

“Sí, te dije que era para mi hijo, un niño, con fiebre. Pero me vendiste esta pastilla para la disfunción eréctil”, le respondió.

La farmacéutica no explicó por qué le dio el Sildenafil, quien trató de quedarse con el ticket de compra. Padilla tomó el ticket y los medicamentos y dijo que esa era la prueba para demandar a la farmacia.