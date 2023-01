Otro caso Fernando: brutal ataque contra un adolescente en General Villegas

Las imágenes del brutal ataque de un grupo de adolescentes contra un joven a quien golpearon hasta dejar inconsciente generó preocupación en la localidad bonaerense de General Villegas, 520 kilómetros al oeste de La Plata.

En el video que se hizo viral se puede ver lo que en principio parece una pelea entre adolescentes pero que termina con uno de ellos desmayado en el piso mientras sigue recibiendo golpes de parte de sus agresores.

Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo, a la salida de una fiesta organizada en Club Sportivo. Según se supo, no hubo hasta hoy detenciones.

Hoy se conoció que el joven atendido ingresó a la guardia del hospital municipal. Sus padres confirmaron al medio local Distrito Interior que Lucas concurrió al nosocomio donde se sometió a diagnósticos por imágenes que detectaron un traumatismo de cráneo y un coágulo. A partir de esa información, quedó internado en Terapia Intensiva frente a la posibilidad de que "haya complicaciones". "Está bien, está consciente, me pide perdón por el mal momento que me hace pasar", relató su padre, entre lágrimas.

Los familiares de Lucas denuncian que el hecho ocurrió durante una fiesta clandestina, en la que no había seguridad; que Lucas no recibió atención adecuada en el hospital e incluso que la Policía actúa para dejar el hecho impune. "A mi hijo lo dejaron tirado, al agresor lo llevaron a la casa en patrullero", denunció el padre del joven agredido.

El hombre también puso foco en la responsabilidad de la municipalidad: "¿A quién hay que coimear para hacer una fiesta clandestina? Había un patrullero para 500 chicos", sostuvo. Si bien Lucas no quiso realizar la denuncia policial, llamó la atención que la Policía no permitiera que sí lo hiciera su madre.

"Ayer me llamaron de la comisaría diciendo si podía acercarse para firmar un papel porque no quería hacer denuncia. Me dijeron que si el nene no quería ir, fuera yo y firmara el papel. Nosotros sí queríamos hacer la denuncia, pero no me dejaron", reclamó la mamá en diálogo con ese medio.

No obstante, se inició una investigación judicial de oficio. Por el momento, la carátula es "lesiones graves". No es el único hecho que compromete a la Municipalidad. Familiares de Lucas confirmaron que en la guardia del hospital municipal, a donde concurrió el mismo domingo, lo "mandaron a la casa sin siquiera hacerle una placa.

Le dijeron que le dolía la cabeza por los golpes y por el alcohol que tomó en la fiesta". Hoy, se evalúa la gravedad del coágulo que le fue detectado. Las imágenes del feroz ataque se conocen justo cuando en los tribunales de Dolores se juzga a los ocho rugbiers acusados de asesinar al joven Fernando Báez Sosa en una situación similar, ocurrida tres años atrás en Villa Gesell.

Ni el intendente, ni la Secretaria de Gobierno Alicia Laino, ni la jefa de Gabinete Marina Justo dieron explicaciones. Únicamente el Secretario de Seguridad, Rubén Rojo, aceptó el diálogo: dijo que estaba de vacaciones y que no conocía detalles sobre los hechos.