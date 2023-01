Es el Día de la Gente Peculiar

El Día de la Gente Peculiar o Peculiar People Day se celebra todos los años el día 10 de enero. Se trata de un día en el que se homenajea a todas aquellas personas que son diferentes y peculiares.

Una persona peculiar tiene una forma diferente de vivir, de sentir las cosas y tienen una forma distinta de hacer las cosas. Se trata de personas que en muchas ocasiones son diferentes a las demás y pueden llegar a llamar la atención en alguna ocasión, aunque todo ello les hacen la vida más entretenida.

Cada persona tiene una forma de ser, de actuar, etc. Cada día nos encontramos con gente que no entendemos cómo hacen las cosas, o por qué lo hacen así y no de otra manera...

Todas y cada una de las personas con las que cada día convivimos son diferentes y muchas de ellas las consideramos peculiares, raras o diferentes, pero en realidad cuando se conocen realmente se llegan a entender todo aquello que al principio no entendíamos.

Es muy importante antes de prejuzgar a las personas conocerlas en su interior, ya que muchas veces a priori podemos estar equivocados sobre una persona y prejuzgarlas sin conocerla del todo.

Por ello es esencial conocer y saber cómo son las personas para poder juzgar y dar una opinión personal sobre alguien.

¿Cómo se celebra?

En la actualidad el Día de la Gente Peculiar tiene una gran aceptación en internet gracias a las diversas redes sociales.

Muchas personas publican sus propios pensamientos, sentimientos y sensaciones de cómo se sienten al ver que las demás personas los encuentran diferentes a los demás.

Suelen realizarse concursos online en los que la gente puede participar mandado aquello que le ha parecido peculiar, y entre todos los correos recibidos se irán dando puntuaciones y ganará el que mayor puntuación tenga.

Los blogs en este día se llenan de personas que cuelgan sus fotos para que los demás puedan ver cómo son. Podemos encontrar a personas que usan gafas sin cristales, otros que visten con ropas al revés, etc. Todas estas características hacen que una persona tenga una personalidad propia y sea diferente a los demás pero en ningún caso raro, sino que entiende una forma de vivir o de sentir diferente a los demás.