"Un plato para Vos": app creada por un trenquelauquense contra el hambre y los desperdicios de comida

“Un plato para vos", surge de una idea postergada por años, con el fin de brindar una solución pragmática (o al menos intentar apaciguar exponencialmente) a dos problemas, como lo son el hambre y los desperdicios, dice el autor de la iniciativa y agrega que siendo el primero gravísimo, en un país que por su potencial y dimensiones, alimenta sin problemas a 400 millones de personas, casi 10 argentinas.

Una idea, una app, la tecnología como recurso de encuentro y un objetivo difícil pero abordable, ayudar a contrarrestar el hambre y a no desperdiciar más comida. El autor de la iniciativa, el trenquelauquense Fernando Lacrouts.

Esta aplicación móvil tiene como base crear un vínculo real entre quienes desechan las sobras de comida, en buen estado de consumo y conservación ( aptas para el consumo inmediato) y quienes carecen de ello, siendo una vianda, un plato de comida caliente, vital para el sostenimiento del bienestar de la persona, "algunos dirán nada va a cambiar, no se puede alimentar a todo el mundo, muchas personas no tienen teléfonos móviles, a la cual respondo, esto es un puntapié inicial para crear algo sostenible y sustentable por su esencia, no es la idea alimentar a todo el mundo, SI darles un empujón extra para que puedan crecer y desarrollarse en todos los aspectos de su vida, se estima que no menos del 90 % de las personas de todo el país disponen de un teléfono móvil con acceso a internet, para el 10 % restante, se idearan soluciones aún mas tangibles, como difusión por otros medios, y proponer a los locales de comida dejar una vianda “a libre retiro" para alguien que verdaderamente lo necesite, por eso será necesario llamar al sentido común, a la solidaridad, a la coherencia, de todos y cada uno de los ciudadanos, del primero al ultimo".

En breve resumen

"Un plato para vos" crea un vínculo virtual y real entre los que desechan a la basura alimentos cocidos en estado de consumo (restaurantes, bares, cafés, rotiserías, snacks, etc. y quien carece de ello, una persona en situación mas desfavorable.

Invitamos a todos los comercios del rubro a registrarse, probar el funcionamiento de la aplicación, en todos los casos, es gratuita para todos los usuarios.

https://www.unplatoparavos.com/

https://play.google.com/store/apps/details

[email protected]