Sigue adentro: negaron la excarcelación de Astiz

En la semana en que se cumplieron 45 años del operativo en la Iglesia de Santa Cruz que comandó el ex marino. el tribunal rechazó el pedido de libertad de la defensa.

La denegación de la excarcelación solicitada por el ex marino Alfredo Astiz, condenado por delitos de lesa humanidad, fue celebrada por funcionarios y organismos de derechos humanos en la misma semana en la que se cumplió el 45°aniversario del secuestro del denominado grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, donde el genocida tuvo participación directa.

El rechazo a la excarcelación motivó que el represor, una vez conocida la noticia, enviara al Tribunal Oral Federal N°5 una provocadora nota.

"Dejo constancia que yo no pedí jamás la libertad condicional. Esto es así ya que me encuentro privado ilegítimamente de mi libertad hace aproximadamente 20 años y lo único que exijo es mi libertad sin restricciones. No soy un criminal, ni mucho menos un genocida", escribió a mano alzada a los jueces que le negaron el beneficio.

En tanto, el reconocimiento del fallo fue remarcado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y organismos de derechos humanos que celebraron la decisión de la Justicia.

El pedido de Astiz había sido solicitado por sus abogados en el marco de la causa ESMA unificada, a pocos días del 45° aniversario del secuestro y desaparición del grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, donde el detenido en la Unidad 31 de Ezeiza se infiltró para dar cumplimiento al operativo realizado el 8 de diciembre de 1977 en el que desaparecieron importantes referentes fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Pietragalla Corti dijo a la agencia nacional de noticias Télam que "es una buena noticia la decisión del tribunal" y recordó que "desde la querella de la Secretaría ya le habíamos solicitamos a los jueces que rechazaran lo solicitado".

El funcionario sostuvo que "es importante que los jueces hayan considerado que no estaban dadas las condiciones para dar cumplimiento al pedido".

"Por otra parte, es urgente que las causas en instrucción y en la etapa de revisión de sentencias avancen con rapidez", señaló el secretario, al analizar que la "lentitud del proceso, provocado por el propio Poder Judicial, también contribuye a que debamos enfrentar estas solicitudes".

El tribunal dictaminó el martes pasado el rechazo a la libertad de Astiz, en un fallo donde se entendió que "el otorgamiento del beneficio solicitado, por las características propias del delito por el cual fue condenado el solicitante, implicaría una desnaturalización de los principios" invocados oportunamente y "en última instancia, una disminución del efecto de la pena impuesta".

Asimismo, el escrito puntualiza que "en tiempos en que se necesitan certezas, aunque más no sean algunas, las necesarias y mínimas que nos permitan seguir confiando en el progreso de la humanidad", es necesario "no olvidar lo que hicimos, porque si así no fuera, lo podríamos volver a hacer".

El tribunal entendió que "resulta una obligación moral de nuestra civilización alcanzar estándares de internalización normativa que nos permitan alejar para siempre la posibilidad de reincidir en tan atroz genocidio".

(S)La respuesta de Abuelas(s) En tanto, desde Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villela, abogada del equipo jurídico, dijo que "hubiera sido una injusticia un fallo en el sentido contrario, ya que no estaban dadas las condiciones temporales para el pedido de excarcelación".

Por este motivo, Abuelas adhirió a la presentación del Ministerio Público Fiscal que "se pronunció en el sentido contrario a la excarcelación".

También analizó que haberle dado la excarcelación a Astiz "hubiera significado beneficiar injustamente a uno de los grandes delincuentes que existen en la Argentina".