“Que se vayan a c...”: el exabrupto de Espert por su candidatura 

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert tuvo un exabrupto al rechazar las acusaciones de quienes afirman que especula con su candidatura a gobernador bonaerense y les pidió que “se vayan a c...”.

“Hasta finales de junio no va a haber novedades sobre si voy solo, con boleta corta, o adentro de un gran conglomerado”, señaló el economista.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos de dirigentes que aseguran que pone a la venta su candidatura al mejor postor, el referente liberal no midió sus palabras y subió el tono: “Que se vayan a cagar los que dicen eso. Es una falta de respeto. Hace 30 años que digo lo mismo”.

En declaraciones radiales, el dirigente opositor remarcó que “la gente está a las re puteadas con la clase política” y cuestionó el aumento salarial que tendrán los legisladores nacionales: “No estoy para nada de acuerdo. Son acuerdos de cúpula que hubo entre los dos grandes frentes, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio”.

“Nosotros, los de frentes chicos, nos enteramos de un millón de cosas después de que suceden, porque nos tratan como si fuéramos diputados de cuarta”, se quejó el legislador. Y continuó: “Yo lo rechazo. Voy a ver cómo hago para no cobrar ese 30% o lo donaré. No corresponde, no se debería haber acordado ese aumento”.

“Me da por las pelotas que un aumento del sueldo no se discuta en el pleno de la Cámara cuando el país está fundido y la gente no da más de pagar impuestos para nosotros y encima no laburamos”, lanzó Espert.

El diputado nacional consideró que los legisladores deberían “estar obsesionados con sacar la Ley de Alquileres, eliminar la Ley de Abastecimiento, bajar el déficit” y concluyó: “Pero no, nos gastamos tres horas en apartamientos del reglamento, homenajes”.