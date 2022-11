Di Tullio y Ocaña se cruzaron en Twitter por Tomás Massa

Diputados de Juntos, con Ocaña a la cabeza, impulsaron un pedido de información para que el Gobierno precise una serie de datos respecto de la contratación de Tomás Massa, hijo del ministro de Economía, Sergio Massa, para la cobertura del Mundial de Qatar. La Senadora del Frente de Todos, enfureció en las redes sociales.

La foto de Tomás Massa camino a Qatar para cubrir el Mundial despertó una ola de críticas. Desde la oposición decidieron dar un paso más y pidieron información al respecto.

Conocida la noticias, Juliana DI TUllio escribió en su cuenta de Twitter: "¿Sabias que la valiente de Graciela Ocaña nunca litigó ninguna denuncia que hizo y perdió TODAS? No quiere pagar las costas judiciales que pierde por presentar en fiscalía denuncias truchas. Arruinar a un adolescente ni siquiera requirió denuncia, solo odio y medios. Cobarde.".

Por su parte, Graciela Ocaña no tardó en contestar y retrucó: "Explica las contrataciones y auspicios de las empresas públicas deficitarias como Aerolíneas y YPF a la AFA . Entradas de cortesías y además el contrato con las empresas de Nicolás Fernandez con el Estado Nacional".

"Explicá vos de dónde sale tanto odio para torturar a un adolescente, cobarde. Y si conseguiste alguna prueba de posible comisión de delito (q en ningún caso sería del joven al q difamaste) te hubieras presentado como litigante y no un simple pedido de informe en la Cámara de Diputados", respondió la Senadora de Todos.

Cabe destacar que, tras el revuelvo, Tomás Massa finalmente renunció a la cobertura de Qatar 2022 con el siguiente comunicado:

Primero que nada: Quiero contarles que decidi renunciar a cubrir el mundial en Mundo Selección.

Mis compañeros continuarán el trabajo en Qatar, contratados bajo las mismas condiciones que yo, porque la empresa que señalan no tiene nada que ver con el trabajo de mis viejos ni con el Estado. Acá no hay ningún tipo de financiación estatal, solo gente laburando en el ámbito privado. El resto fue una película que armaron desde el odio.

Esto, que era mi sueño, lo conseguí por mi cuenta, pero me comí el garron de ser el "hijo de". No solo recibí y recibo insultos (de todo tipo), sino que además mis compañeros están siendo agredidos y reviento de culpa. Esto que inventaron, ademas de afectarme a mi, afecta a Mundo Selección y a todo un equipo que trabaja en redes y distintos proyectos hace años sin meterse en política.

Para dejar de perjudicar a mis compañeros, mi desicion personal es regresar. Con mis 17 años no puedo emocionalmente seguir adelante.

Los que me conocen saben la clase de persona que soy y los valores que me inculcaron, también son testigos de mi conocimiento y amor por el futbol. Las redes y mi pasión me llevaron a que por merito personal me elijan para generar contenido, entretener e informar como decenas de influencers. ¿Por qué el escrachado soy yo? Porque nací en una familia de políticos y dan por hecho que no puedo ganarme nada solo.

Entiendo que para algunos todo lo que tenga ver conmigo "es política". Me cuesta imaginar que sea así para siempre y me es dificil ver a “periodistas” reconocidos permitiendo el escrache a un pibe con insultos y calumnias. Todos saben que lo que están difundiendo es absolutamente mentira.

Yo estaba trabajando, tenia un mini proyecto con lo que me apasiona en la vida. Tengo 17 años, queria ser feliz trabajando de lo que me gusta. Me equivoqué al enojarme por los inventos, sí, pero hago lo mejor que puedo. Estoy aprendiendo a manejarme en este mundo en el que viven mis viejos, no yo.

Para la tranquilidad de todos, me regreso a Argentina. Gracias a los que se esforzaron tanto para arruinarme un sueño. Voy a seguir con mi vida y voy a ser feliz aunque me ensucien cada vez que intente dar un paso adelante en mi vida.