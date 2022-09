Lácteos Vidal: El Intendente de Carlos Casares se ofreció a mediar en el conflicto

Desde ATILRA, confirmaron al medio periodístico INFOCIELO que el intendente interino de Carlos Casares, Daniel Stadnik visitó el acampe de los trabajadores y se ofreció como mediador en el conflicto.

“Hace minutos estuvo el intendente de Carlos Casares- hablando con los trabajadores. Reconoce que el sector empleador es complicado pero se propuso como mediador. Y ahí encontró por parte del sector empresario una negativa de sentarse a negociar con el intendente como mediador” explicó.

En esa dirección, sostuvo que “de parte nuestra nos pusimos a disposición y le queremos agradecer al Intendente que haya tomado esa iniciativa pero lamentablemente fracasó esa instancia. Se encontró contra una pared de un sector empresario que cree que puede hacer y deshacer según sus propias leyes” remarcó.

“Trabajadores del país se están organizando para movilizarse a Carlos Casares”

En tanto, Heber Ríos valoró la solidaridad de los trabajadores: “No van a lograr quebrar esa visión porque todos los trabajadores del país se están organizando para movilizarse a Carlos Casares” dijo.

En ese marco, insistió sobre los puntos del reclamo que derivaron en el largo conflicto: “Tenemos un convenio colectivo de trabajo vigente y se están reclamando categorizaciones: que se pague el salario de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada uno. Hay un convenio que establece que de acuerdo a las tareas hay un salario y una categoría. Y después la denuncia por contrataciones irregulares porque el sector empresario que únicamente puede fijar las condiciones” enumeró.

De cara al efecto que podría ocasionar en el mundo sindical un despido masivo de empleados en huelga fue categórico: “Nosotros no vamos a permitir que quede un antecedente. Me parece que es un mal ejemplo para los argentinos que todos los días trabajan y cumplen con las leyes vigentes y no puede ser que un sector empresario con mucho dinero, que se creen impunes. La justicia y el Estado tienen que tener una presencia más activa y hacerle entender a este sector que las cosas no se manejan así”.

Finalmente, desestimó las denuncias sobre un bloqueo al predio fabril: “Los compañeros estamos en un acampe pacifico a 50 metros. El intendente y muchos funcionarios han podido comprobar que hay un acampe y no un bloqueo. Todas las denuncias de la empresa se han caído. Acá hay una huelga, los trabajadores no están prestado tareas pero las puertas no están bloqueadas. Están trabajando con puestos gerenciales de la empresa están trabajando a un 30%

La justificación de la empresa por los despidos

En declaraciones al sitio Casares Online, el encargado de la empresa, Arturo Díaz justificó el envío de los telegramas de despido. “Fue una determinación difícil, después de tanto tiempo, esperábamos llegar a algún tipo de acuerdo. Después de varias audiencias no se pudo llegar y la situación se estaba volviendo insostenible”.

“Estábamos por debajo del 50% de producción- con 26 trabajadores adentro- y llegar a esta instancia es penoso para todos- consideró.

En ese sentido, afirmó que la huelga desde el primer día “fue ilegal porque arrancó con un bloqueo y después de varios intentos en la justicia y el ministerio siguieron con los aprietes” señaló.

Ante este escenario, el conflicto parece más cerca de aumentar en ebullición que de tener un cierre definitivo, concluye Infocielo.