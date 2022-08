Máximo ratificó que no votaría el acuerdo con FMI

El titular del PJ bonaernese habló en la UOM de Avellaneda, en medio de la polémica por el pedido de prisión para la vicepresienta Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando se termina una de las semanas más complejas para Cristina Kirchner, para quien la fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión en la Causa Vialidad, su hijo Máximo Kirchner encabeza un acto con sindicalistas en el partido bonaerense de Avellaneda en el que hace un repaso de los 12 años de gobierno de sus padres entre 2003 y 2015.

Desde las 18.45, el presidente del PJ bonaerense, y diputado nacional, encabezará el encuentro junto al titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y el secretario general de la seccional local, Daniel Daporta. Además, está presente el flamante ministro de trabajo bonaerense, Walter Correa.

Sin acceso permitido a la prensa, en la primera fila para escuchar a Máximo Kirchner se encuentran el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

A las 19.17 comenzó a hablar Máximo Kirchner que comenzó su discurso transmitiendo un saludo de su madre con quien estuvo reunido el mediodía.

Luego recordó los años de oposición durante el gobierno de Mauricio Macri: “Con Abel fuimos compañeros de Bloque, con Wado y Mayra también en los primeros años del macrismo. Habíamos quedado poquitos ahí, habíamos quedado en penitencia. Había un bloque de peronismo racional y después el no racional. Entramos 108 y quedamos 60″.

“Los compañeros que muchas veces nos toca representar al resto debemos dar la demostración no cuando la cosa viene bien, sino también cuando la mano viene fulera. Cuando digo fulera no me refiero solo a resultados adversos, sino que esa negativa de ser parte de las mayorías viene acompañada de otro tipo de castigos. Volví a leer el acuerdo con el FMI y no lo votaría de nuevo, que nadie se haga el distraído”, dijo el diputado.

Luego dijo: “Es muy extraño que a veces nos acusen de tener ideología porque eso significa tener ideas. Pareciera que es mejor no tener ideas y esperar que venga un organismo internacional a traer política públicas que van a tener poca incidencia en el país y mucha en aquellos países”.

Máximo hizo reproducir un fragmento de una entrevista de Mauricio Macri e hoy, e n la que dijo que el FMI ayudó a Argentina y que el gobierno de Alberto Fernández se endeudó más que él. Enseguida, lo refutó y dijo que “Macri dice un día una cosa y otro, otra”. En ese marco, también citó a Mauricio Claver Carone para demostrar que Estados Unidos fue clave para que se aprobara el crédito para Argentina porque Europa no quería apoyarlo.

“Estos le decíamos a Martín Guzmán cuando nos decía que podía obtener cosas “en la negociación con el Fondo, dijo también en una crítica abierta al ex ministro.