Roxana Carabajal denunció que su hija desapareció junto a su ex pareja

La artista sostuvo que desde el sábado a la madrugada “no sabe nada” del paradero de su hija Eva, quien se encontraba junto a su padre, Gonzalo Koller. Carabajal aseguró que la relación con el papá de la menor es buena.

Roxana Carabajal, folclorista y sobrina del reconocido músico Peteco Carabajal, denunció que desde el sábado pasado no tiene noticias del paradero de su hija Eva, de 9 años, quien salió ese día junto a su ex pareja y padre de la niña, Gonzalo Koller. Desde entonces no se sabe nada de la ubicación de ambos.

“Es la primera vez que voy a hablar en público. Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija Eva debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias de que están bien. Es un momento muy angustiante", sostuvo la artista.

La ausencia se registró entre las 5.10 y 5.15 de la madrugada del sábado, momento en el que el hombre y la niña se retiraron a bordo de un automóvil Volkswagen Polo color blanco del domicilio del hombre situado en la localidad santafesina de Carcarañá.

En diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres), Roxana contó que se separó de Koller hace seis años y que comparten la tenencia, ella desde Córdoba y él en la mencionada ciudad de Santa Fe.

"Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia”, puntualizó la folklorista.

A su vez, recordó el momento en el que no pudo encontrarse con su hija: "Me tocaba ir a buscar a Eva. Cuando llegué ya se había ido con el papá. Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa. Yo no pude ingresar”, dijo.

Cerca de las 13 del pasado sábado, la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción emitió una búsqueda de paradero pidiendo colaboración de la población para que encuentren a la niña y su padre.

El pedido judicial remarca que ante cualquier dato que sirviese para dar con el paradero de ambos, sea comunicado a la central 911, o a las redes sociales de la Fiscalía.

Roxana señaló que los familiares de Koller tampoco pudieron comunicarse con él para averiguar en qué lugar se encuentra con la nena e indicó que la acompañaron en la denuncia.

Gonzalo Koller tiene 35 años, mide 1,80 metro, es de contextura física delgada, tez trigueña, pelo corto calvo, ojos color marrón y con cejas afeitada, mientras que Eva Koller de nueve años, mide 1,10 metro, es de contextura delgada, cabello largo color negro y ojos marrones.