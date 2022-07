Es el Día Internacional de la Vida Silvestre

El Día Internacional de la Vida Silvestre se celebra cada año el 4 de julio. Se trata de un día en el que se manifiesta la defensa de todos aquellos seres vivos que viven de forma silvestre.

Origen

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) eligió la fecha de 4 de julio para conmemorar cada año el Día Internacional de la vida Silvestre. Día que fue elegido al llegar a los 5.000 millones de personas el 11 de julio de 1987.

Vida silvestre

El término de vida silvestre hace referencia al conjunto de organismos vegetales y animales no domesticados, es decir, aquello en los que no ha existido la intervención del hombre.

La vida silvestre puede encontrarse en cualquier tipo de ecosistema, en desiertos, bosques tropicales, etc. en los que tanto las especies animales como vegetales no se encuentran en contacto con la presencia humana.

La Comisión Nacional para el Crecimiento y la Biodiversidad (CONABIO) ha calculado la existencia de un millón y medio de especies de animales y plantas, aunque a nivel global el número de especies puede superar los 10 millones.

Destrucción de la vida silvestre

Hoy en día la interacción del hombre con las diferentes especies que habitan en nuestro planeta están provocando numerosos problemas y graves consecuencias entre las que se encuentran: