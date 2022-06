La Lista Celeste anunció que no asistirá a la Asamblea de la CEyS

En una conferencia de prensa ofrecida en la tarde de ayer, los Delegados de laLista Celeste “Acción Cooperativa”, anunciaron que nono asistirán a la Asamblea de la CEyS Mariano Moreno, a desarrollarse en la noche de hoy.

El apoderado de la Lista, Hugo Gailach informó que “hay marcadas diferencias con la Lista Verde, quien generó un golpe institucional en la asamblea de abril del 2018, donde el balance y la memoria fueron aprobados con 45 millones de pesos en disponibilidad, y hoy hay 73 millones de pérdida".

"La actual gestión lleva cuatro años y no ha realizado prácticamente nada para el socio, si para ellos, en lo personal y grupal”, criticó.

Finalmente expresaron que "al no estar solucionada la cuestión de fondo en la denuncia ante el Inaes, donde no hay resolución, no creemos que esta Asamblea sea válida y convocamos a nuestros Delegados a no presentarse en la misma".

Foto gentileza Ciriaco Torres.