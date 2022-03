A Maratea lo llamaron hasta desde la Embajada de Ucrania

La persona que comunicó no es diplomática y la colecta saldría el domingo rumbo a Polonia.

El influencer Santiago Maratea contó a través de una serie de historias de Instagram que lo llamó una mujer desde la Embajada de Ucrania para pedirle ayuda para realizar una colecta para ayudar a los exiliados de ese país, en guerra con Rusia.

Maratea aclaró que la persona que se comunicó con él no es diplomática, se llama Zhanna y que le explicó que lo que necesitan es ropa, alimentos secos, medicamentos, pañales, leche, botiquines de primeros auxilios, entre otras cosas.

Maratea aclaró que la movida solidaria ya está organizada y que el avión que llevaría las donaciones va a Polonia y es de la fundación @solidaire.ong, del piloto y director de cine Enrique Piñeiro. Ese avión, además, traslada refugiados. En esa línea, deslizó que habría que solucionar algún conflicto con aduana para que permita dejar salir los alimentos e insumos de la colecta el próximo domingo.

Lo cierto es que Maratea no pudo decir que no “porque se trata de gente que la está pasando mal” y decidió sumarse a la colecta, más allá de que no comprenda del todo algunos asuntos de política exterior. En ese sentido, detalló que prefiere “dejar la política afuera”, por falta de conocimiento en esa materia en particular, y no porque esté en contra de la política. (