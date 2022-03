Violación grupal en Palermo: la insólita carta de uno de los detenidos

Thomas Domínguez escribió desde su celda una insólita "Bitácora de viaje" en la que contó sus sensaciones por estar detenido, dio su versión de los hechos y en ningún momento repudió el abuso ni se solidarizó con la víctima.

Mientras continúa la investigación en torno a la aberrante violación grupal de una joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo el pasado 28 de febrero, uno de los detenidos escribió una insólita carta, de puño y letra, a la que tituló "Bitácora de viaje" y con la que brindó su versión.

“(...) Desde hoy y con previas ganas de hacerlo pero sin disponer momento, yo, Thomas Fabián Domínguez, me propongo así como una 'Bitácora de viaje' a redactar, mis vivencias con respecto a lo acontecido: un hecho que a pesar de su relevancia y significación, es una experiencia más entre tantas otras en mi vida, siendo esta en especial negativa, angustiante y traumática para mí. Que a pesar de su carácter y connotación no deja de ser rica en aprendizaje y conocimiento (...)", dice la misiva escrita en letra de imprenta, que publicó el portal Infobae.

A lo largo de la extensa carta, el joven en ningún momento repudia la violación grupal ni se solidariza con la víctima. Solo hace referencia a sí mismo y a sus sentimientos por la detención, más allá de asegurar que no se victimiza.

La carta sigue: “(...) He de admitir que no lleva a lugares muy favorables de mis facetas y pone a prueba casi al límite mi psiquis; siempre fui alguien fuerte en este aspecto, entendiendo que todo pasa por algo y aceptando que Dios considera esta batalla y otras favorables en algún punto para mi persona. Y por mucho que me cueste me encuentro siendo fuerte pese a ser inocente, entendiendo los tiempos de la Justicia y disponiéndome a esta con paciencia en virtud de descubrir la verdad (...)”.

Hacia el final de la misiva, Domínguez asegura estar angustiado no solo por él, sino por los que confían en su palabra y lo alientan desde afuera.