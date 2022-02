Juan Martín Del Potro anunció su retiro del tenis profesional

La Torre de Tandil comunicó el final de su carrera mediante una conferencia de prensa en la previa del duelo contra Federico Delbonis en el Argentina Open.

Sin dudas la vuelta de Juan Martín Del Potro luego de dos años y medio de inactividad por lesiones había revolucionado el mundo del deporte. Pero este sábado por la tarde quedará marcado en la historia. La Torre de Tandil anunció su retiro del tenis profesional mediante una conferencia de prensa en la previa del duelo contra Federico Delbonis en el Argentina Open.

“Pedí para iniciar esta conferencia yo para poder dar un mensaje”, comenzó diciendo el argentino y siguió: “Vengo hace mucho tiempo sintiéndolo e imaginándomelo y creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca transmitir porque como todo el mundo sabe y espera que haga una vuelta al tenis, posiblemente no lo sea así y sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante y la rodilla me está haciendo vivir una pesadilla, hace muchos años que vengo intentando alternativas, médicos, entrenamientos y es el día de hoy que no logro solucionarlo”.

“Nunca imaginaba un posible retiro del tenis que no sea jugando dentro de una cancha y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo”, sostuvo Delpo.

Además afirmó la difícil decisión que tiene que tomar: “Estas semanas se verá que pasa con mi futuro y tengo claro que hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años con dolores y no como un deportista profesional, que hoy me siento, pero sin bajar los brazos”

“A mi lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones a lo largo de mi carrera, pero sin embargo he logrado todo lo que quise lograr en el tenis y ahora será el mensaje de que no tendré una vuelta milagrosa. La noticia está a la vuelta de la esquina y una decisión importante. Cuando pasa a ser algo de la vida cotidiana y no del deporte, entran en juego otras cosas. Pero no me quería retirar en una conferencia de prensa, sino en la cancha”, remarcó Juan.

También destacó su choque con Delbonis: “Ojalá que tenga un lindo día el martes. Me toca jugar con un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestra vida tenística. Seguro el martes será un día inolvidable”.