No se recolectarán los reciclables esta semana

La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipal de 9 de Julio, comunica que a partir de mañana, martes 11, no se recolectarán los residuos reciclables; dado que la planta de separación no se encuentra operable como consecuencia de los casos de Covid positivo y trabajadores aislados dentro de este sector.

Por este motivo, se solicita a los vecinos no sacar los residuos reciclables durante el transcurso de esta semana, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública.

Por otra parte, es importante aclarar que esta situación no afecta la recolección de los residuos domiciliarios (bolsitas), por lo que la misma se realiza normalmente.