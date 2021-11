Nació el hermano de las mellizas Mara y Dona y se llama Diego

A un año de la muerte de Maradona nació Diego, el hermano de las mellizas Mara y Dona. El jueves 25 de noviembre, a un año de la muerte de Diego Armando Maradona, nació Diego Amado, el hermano de las mellizas de 10 años, Mara y Dona.

Walter Rotundo y Victoria Aguirre planificaron el nacimiento de su hijo como muestra del fanatismo por el astro deportivo.

“Todo salió bien, como estaba previsto. Nació a las 16h35 (19h35 GMT). Pesa 4,050 kg. Fue por cesárea programada”, explicó el papá de Diego, quien confesó además que nunca llegó a conocer personalmente a Maradona.

Más allá del nacimiento de su hijo, el hombre no pudo evitar la tristeza en el aniversario del fallecimiento del ídolo:

“El día en que tanta gente está triste por Diego, yo también estoy triste, pero mejor por el nacimiento de mi hijo. Ahora en el futuro este día va a seguir siendo el aniversario de la muerte de Diego, pero también será el cumpleaños de mi hijo”.

Walter, el fanático de Maradona con sus hijas.

El hombre contó entre risas que en el medio de la disputa legal por el uso dela marca Maradona, el puede decir libremente “Diego, Mara, Dona” porque es el nombre de sus hijos y puede hacer uso completo.

Por su parte, Victoria expresó compartir con su pareja el mismo amor por el exfutbolista de la Selección Argentina aunque reconoció no tener la misma pasión por el fútbol.

Y sobre la muerte de Maradona, señaló: “Yo lo ví siempre como alguien que estaba todo el tiempo por ganar una batalla y, cuando murió, sentí que no pudo ganar. Me da dolor que no esté más, que no pudo ser un adicto limpio, que se lo haya llevado el consumo”.

Cuando nacieron hace diez años las hermanas Mara y Dona, la pareja le envió las fotos al astro que le agradeció el gesto enviándole una foto suya con la foto de las nenas en la mano, algo que Walter inmortalizó en un tatuaje.