Lanzan una App para el control de enfermedades que no se transmiten

Las Enfermedades No Transmisibles son un grupo de patologías no infecciosas que tienen consecuencias para la salud a mediano y largo plazo si no se garantiza el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento.

Durante la primera jornada presencial del Encuentro Federal de Referentes de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presentó la aplicación para dispositivos móviles Salud-ENT, una herramienta que permitirá a los equipos de salud acceder de manera simple y dinámica a guías de práctica clínica y otros contenidos fundamentales para la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), y a la información sobre sus factores de riesgo.

Las Enfermedades No Transmisibles son un grupo de patologías no infecciosas que tienen consecuencias para la salud a mediano y largo plazo si no se garantiza el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento. Incluyen enfermedades cardio y cerebrovasculares, renales, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Estas enfermedades comparten factores de riesgo comunes y pueden prevenirse evitando el consumo de tabaco y de alimentos ultraprocesados, reduciendo el consumo de alcohol, aumentando la ingesta de alimentos saludables y realizando actividad física.

“Esta app nos permite seguir ampliando las modalidades de acceso de los equipos de salud, en forma rápida, a conocimientos que se actualizan en forma permanente. Tenemos que encontrar en la tecnología una oportunidad para mejorar la prevención y atención en su primer nivel”, expresó Vizzotti en la apertura de las jornadas.

Vizzotti remarcó que “no fue casualidad” cuando, en 2019 se pensó el organigrama del Ministerio de Salud junto a Ginés González García, y se eligió el nombre para la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, ya que "abarca desde la promoción de la salud, diagnóstico, terapéutica, seguimiento y control, hasta el acompañamiento en los últimos días de vida, y el fortalecimiento de este abordaje integral, que tuvo resultados a pesar de la pandemia, y nos permite avanzar con estos tres pilares: el acceso, la calidad y la equidad”.

La ministra enumeró tres iniciativas centrales impulsadas este año desde la cartera sanitaria nacional, que contribuyen a prevenir y controlar las ENT, que son la principal causa de muerte en la Argentina y en el mundo: la Estrategia Nacional de Entornos Saludables (ENES), las nuevas advertencias sanitarias que tendrán los paquetes de cigarrillos y la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

Por su parte, Eva Jané Llopis, representante de la OPS/OMS en el país, destacó como un hito la norma sancionada por el Congreso tres semanas atrás, “porque es la mejor que tenemos en la región, la que tiene los estándares de evidencia más altos, como la regulación de la publicidad dirigida a los niños”. Y agregó que “abre la oportunidad de pensar, desde el punto de vista de las ENT, otro tipo de fases regulatorias efectivas en las que avanzar”.

La funcionaria de la OPS celebró el esfuerzo de coordinar los programas de Enfermedades No Transmisibles con la Atención Primaria de la Salud, puesto de manifiesto precisamente en el lanzamiento de la aplicación móvil Salud-ENT.

La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, recordó que “es una semana importante en relación a la diabetes: se cumplieron 100 años del descubrimiento de la insulina”, e invitó a reflexionar sobre la centralidad de la prevención y la atención en la actual situación de las enfermedades crónicas no trasmisibles.

“El desafío es recuperar coberturas y búsquedas de pacientes. Se implementaron muchas estrategias en este período de pandemia, como la telemedicina o la entrega de medicamentos para evitar la circulación de pacientes, pero sabemos que tenemos mucho por recuperar -agregó la funcionaria-. En este sentido es que funciona esta aplicación, se trata de "una herramienta con la que buscamos ampliar la accesibilidad de los equipos de salud a la mejor información disponible”.

De la jornada de apertura también participaron el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli; el consultor de Enfermedades No Transmisibles de la OPS/OMS, Sebastián Laspiur; y la directora nacional de Enfermedades no Transmisibles, María Graciela Abriata; además de referentes provinciales de ENT, profesionales de la salud del Primer Nivel de Atención y de sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil implicadas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las ENT.