Patoruzú, el cacique más amado de la Argentina, cumple 93 años

¿Sabías que el nombre de la historieta Patoruzú deviene de una golosina?.

“Quinterno era un genio como historietista, tenía un dibujo muy suelto. El original es muy diferente al Patoruzú de las revistas que se publicaron durante tanto tiempo, va cambiando el personaje. Uno es el que dibujaba Quinterno, que solo lo firmó hasta 1939, 1940, después depositó todo en su equipo de dibujantes, aunque él intervenía, daba indicaciones y corregía muy estrictamente, pero ya no tenía firma la serie, ya era un equipo, muy al estilo norteamericano. Él viaja en 1932 a Estados Unidos por primera vez para trabajar en los Estudios Fleischer, que son los que producían Popeye y Betty Boop. Trabajaba para publicidad, trabaja muchísimo. Llegó a ser un dibujante muy reconocido. Se fue a Estados Unidos a aprender animación y a aprender la estructura del sistema de producción de historieta yanqui, cómo funcionaba, cómo se manejaba, para traerlo acá. En 1936 nace su semanario. El primer número está íntegramente hecho por él”, relata Gutiérrez. En la muestra se encuentra la ilustración original de esa revista que agotó la tirada, se reimprimió, se volvió a agotar y a reimprimir una y otra vez, y vendió miles y miles y miles de ejemplares. Patoruzú era un boom sin igual.

Gutiérrez cree que la repercusión de Patoruzú tuvo que ver con que apareció cuando la Argentina atravesaba la década infame y los ciudadanos necesitaban un personaje puro, honesto, sentir que los argentinos podían ser algo más además de chantas, estafadores, corruptos.

El indio traía pureza y era, a la vez, un personaje nuevo, diferente al gaucho que ya estaba mitificado y se utilizaba para hablar del tipo bueno y perseguido. Aún así, Quinterno le dio a su personaje el lenguaje gauchesco del siglo XIX.

“Otro de los argumentos por el que pegó Patoruzú es que precedió por cinco años al primer superhéroe yanqui de cómic, y lo interesante es que su fuerza no provenía ni de una fórmula mágica, ni de ser un extraterrestre como Superman, o porque tuvo un accidente en un laboratorio, si no que venía de su condición de puro, de su moral, eso es lo que le daba fuerza. Era fuerte por lo que era”, señala el curador.

Upa, la Chacha y Pampero: la banda de Patoruzú

“Upa es un personaje que no tiene precedente –cuenta Gutiérrez–. Además de Patoruzú, que es el primer nativo que aparece en la historieta argentina –diría que en el mundo–, este es un personaje muy original, que después va a cambiar mucho su fisonomía, se va a aggiornar y a reducir, pero al inicio es una especie de monstruo, es un bebé que deglute, elefantiásico, y que inspira muchísima ternura. Upa es el hermanito de Patoruzú. Después se convierte en una figura importantísima, pega muchísimo en la gente, despierta mucha ternura con su ingenuidad. Nace en 1937, en el “Misterio de la gruta”: la gente de un pueblo escucha unos alaridos terribles y piensa que es un monstruo, Patoruzú va y se encuentra a este personaje que está encerrado en una gruta y tiene pegada una nota: 'Yo, Patoruzú primero –el padre de ellos– me avergüenzo de haber engendrado a Upa porque es deforme y sietemesino, porque al venir al mundo no dijo como sus hermanos '¡Huija!'. Vivirá y morirá en esta cueva para no deshonrar a nuestra casa'.Y Patoruzú traiciona el mandato de su padre y lo adopta. Es terrible esta historieta”.