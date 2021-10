Pandora Papers: Argentina, en el podio

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domino los Pandora Papers, millones de documentos que dejan al descubierto mecanismos de evasión a través de cuentas offshore por parte de políticos, empresarios y celebradidas, en donde Argentina aparece como el tercer país más implicado.

Con 2.521 beneficiarios finales argentinos mencionados, el país sólo se ubica debajo de Rusia (4437) y del Reino Unido (3501).

Los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo, ocultaron activos en empresas offshore, lo que en algunos casos pudo tener fines de evasión fiscal. Figuran más de 330 altos funcionarios o ex funcionarios de 91 países, de los cuales 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, también están los actuales presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y la República Dominicana, Luis Abinader.

Entre los argentinos mencionados figuran el ex presidente Mauricio Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del ex presidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el ex futbolista Javier Mascherano. También figura el publicista ecuatoriano, Jaime Durán Barba, quien fuera asesor del ex mandatario y líder del PRO.

También están los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras. Sin embargo, en estos últimos casos se aclaró que las cuentas y sociedades que figuran en los Pandora Papers se encuentran correctamente declaradas.

Por su parte, aparecen implicados el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola, informaron el diario madrileño El País y las agencias de noticias AFP, Europa Press y Sputnik.

En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las islas Vírgenes Británicas.

Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayoría son prueba de operaciones legales para crear empresas para comprar propiedades.