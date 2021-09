MasterChef Celebrity 3 ya tiene fecha y varios participantes

La tercera temporada del exitoso reality de cocina ya está en marcha. Estará al aire antes de lo esperado.

El éxito de MasterChef Celebrity en sus dos primeras temporadas parece haber precipitado a las autoridades del canal, para que la tercera edición sea puesta en pantalla mucho antes de lo que se esperaba en un principio.

En ese sentido las autoridades de Telefe, buscarán que el estreno del ciclo que conduce Santiago del Moro y que tiene como jurados a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, esté al aire en noviembre, una vez ya finalizado Bake Off.

La nueva temporada contará con 16 participantes famosos manteniendo la lógica de las dos primeras ediciones en donde los perfiles se repitieron bastante entre temporada y temporada.

Entre los confirmados para este tercera edición se encuentran, Catherine Fulop, el actor Gastón Soffritti, Denise Dumas, Luisa Albinoni y los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan.

En los últimos días se conoció otra de las confirmaciones que es la participación de la ex judoka, Paula Peque Pareto, que en los juegos olímpicos de Tokyo anunció su retiro de la disciplina.

Guillermo Coppola, sería una de las figuras fuertes apuntadas por la producción. “Me convocaron, yo soy un agradecido porque me distinguen convocándome, lo hicieron después de la primera temporada, para el segundo me llamaron y en el tercero estamos viendo si me convencen”, había declarado el ex representante de Diego Maradona en una nota hace algunos días.