El nuevo IFE alcanzaría a dos millones de personas

Luego de la derrota del domingo en las elecciones primarias, el Gobierno planea lanzar algunas medidas económicas en las próximas horas, entre las que figuraría el IFE.

Luego de la contundente derrota en las elecciones primarias, el Gobierno prepara un paquete de medidas económicas para recuperar la confianza de la población. Entre ellas, figuraría la ayuda para los hogares y el posible regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para aproximadamente 2 millones de personas.

Es preciso recordar que el IFE nació para paliar la grave situación económica en que se encontraban distintos sectores a raíz de la pandemia de coronavirus y la implementación de la cuarentena. En esta ocasión, el ingreso sería mayor a los 10 mil pesos originales.

En el 2020, luego de los primeros meses de aislamiento estricto y el impedimento de trabajar para varios sectores, el IFE alcanzó a casi 9 millones de personas. Ahora, después de que muchas personas recuperaron sus actividades, la ayuda se reduciría a solo 2 millones.

A quiénes alcanzaría el IFE

- Trabajadores y trabajadoras informales

- Trabajadores y trabajadoras de casas particulares

- Monotributistas sociales

- Monotributistas de las categorías A y B

Cuáles serían los requisitos para acceder al IFE

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

- No ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

- No recibir una prestación de desempleo.

- No percibir jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- No percibir planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.