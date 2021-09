“Mi compromiso, como el de Raúl Zapata, es firme, serio y permanente"

En el cierre de la campaña, el jefe comunal de 9 de Julio dejó sus impresiones junto a Raúl Zapata, recordó las críticas realizadas desde la oposición sobre una eventual candidatura provincial suya que nunca se dio y valoró a su primer precandidato como representante de una nueva generación de vecinos que decide comprometerse políticamente.

El Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, quien intenta en estas PASO del próximo domingo validar su gestión con un importante apoyo a la misma a través del voto popular a la lista de precandidatos a concejales de este sector, analizó las horas finales de la campaña y dejó su visión de lo que puede determinar esta instancia, acompañado del Dr. Raúl Zapata, quien precisamente encabeza la nómina al H. Concejo Deliberante.

Barroso analizó que esta campaña, marcada por la particularidad de la pandemia, “se ha dado de otra manera y con otro tipo de ritmo, pero más allá de ello hemos tenido un excelente contacto con los vecinos, que han tenido mucho reconocimiento hacia la labor que venimos haciendo”.

“Nuestra diferencia y nuestro plus está en la gestión y en la posibilidad de mostrar lo que hacemos; como también, lo es en esta ocasión particular la posibilidad de sumar vecinos comprometidos con nuestra comunidad y que no han tenido participación política anterior”, subrayó especialmente.

Ante la requisitoria de nuestro medio sobre las especulaciones que se hicieron sobre su figura en esta elección de medio término y la posibilidad de eventuales candidaturas a senador o diputado, reconoció entre sonrisas que “es bueno recordar que se había hecho una campaña de que mi segundo mandato iba a ser de solo dos años”.

“Mi compromiso ante a la comunidad, como el de Raúl Zapata, es firme, serio y permanente; ya que las candidaturas testimoniales son una estafa a la voluntad del vecino, y mucho más aún en tiempos de pandemia”, remarcó.

De esta manera, se diferenció de su par casarense, Walter Torchio, afirmando que “nunca se me ocurriría una cuestión así”.

“El tiempo pone las cosas en su lugar y hoy podemos demostrarle como son las cosas a los nuevejulienses, como pasa con otras cuestiones como el logro del Monte de Gobierno”, comparó.

En tanto, Raúl Zapata dejó sus impresiones señalando que “particularmente siempre sentí interés por involucrarme en cuestiones políticas, pero las múltiples actividades lo impedían de alguna manera, mientras que en este momento se han dado las condiciones para poder sumarme y dejar de lado lo que solemos de hacer todos, que es criticar desde afuera sin sumar propuestas o acciones”, definió.

En tanto, marcó también como un elemento importante a la hora de tomar la decisión de candidatearse, “la observación de las muy malas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional y Provincial durante la pandemia, con casos puntuales como el de 9 de Julio, donde nos encerraron el 5 de marzo de 2020 y recién los primeros casos, provenientes del exterior, se dieron recién en el mes de agosto”.

“Durante 5 meses los chicos no concurrieron a la escuela, muchos vecinos no pudieron trabajar y muchas familias vieron descender su calidad de vida; con lo cual llega el momento de decidir comprometerse y luchar contra estas y otras tantas cuestiones”, ejemplificó, y si bien reconoció que “desde una banca en el Concejo Deliberante no se puede cambiar la realidad del país, siempre se puede alzar la voz para decirle basta a los que nos gobiernan”.

“Naturalmente en esta participación también hay un desafío personal de trabajar por esta comunidad, donde todos me conocen, ya que solo me ausenté por un par de años para estudiar y tuve la suerte de regresar para formar mi familia acá, en una ciudad que se ha transformado maravillosamente en estos últimos 6 años, tarea en la que queremos ayudar desde nuestro pequeño lugar para seguir avanzando con nuevo oxígeno”, apuntó asimismo.

Por otra parte, respecto de algunas críticas que recibió al decidir participar en política, luego de su exposición como integrante del Comité de Crisis en Salud, Zapata subrayó especialmente que “ni un solo día he dejado de trabajar en mi consultorio, siendo mi familia a la que le he restado tiempo para dedicárselo a esta participación política”.

“Se ha trabajado fuera de horario y durante los fines de semana en la campaña; y en lo que hace a mi participación en la Clínica Independencia, soy parte de un equipo de trabajo que ha logrado reponerse de la crítica situación que debió sobrellevar durante la pandemia”, completó.

Finalmente, sobre su eventual futura labor en el HCD, consideró que es necesaria “una visión integral de la comunidad, y no solamente en mi caso al área de la salud; por lo que he decidido asesorarme durante mucho tiempo con Mariano Barroso y convertirme en un estudioso de la estructura municipal para estar a la altura de la circunstancias y poder aportar en todos los temas de interés para los vecinos”.

En tanto, sobre su carácter y su forma de ser, siempre cordial y sin levantar el tono de voz, y las rispideces propias del deliberativo, donde suelen darse acalorados debates, el precandidato sostuvo que no habrá de alterar su esencia.

“También hay discusiones en mi área de trabajo, pero siempre para discutir en malos términos se necesitan dos personas, entre las cuales no me van a encontrar”.

“Esto no es falta de firmeza, sino simplemente maneras de ser, por lo que creo que esto no va ocurrir”, cerró.