Descubren una droga que reduce un 99% la carga viral

Investigadores estadounidenses, partiendo de una biblioteca de casi 2.000 drogas antivirales, seleccionaron las mejores candidatas contra el COVID y encontraron una, a la que ahora apuestan con optimismo, ya que generó una reducción de más del 99% de la carga viral en ratones, y se llama masitinib.

Si bien hablamos de fase preclínica -o sea que se hizo en animales-, el masitinib ya está siendo probado en humanos en otra investigación que se realiza en un hospital de Francia.

"Masitinib es un inhibidor amplio de 3CL del coronavirus, que bloquea la replicación del SARS-CoV-2"), es resultado de científicos de las Universidades de Chicago y de Duke.

El trabajo promete no solo porque confirmó una disminución de los títulos virales de los ratones de hasta 200 veces, sino porque probó que la acción para llegar a esa reducción podría exceder las particularidades de las variantes de la COVID-19.

¿Qué hace el masitinib?

El masitinib en su interacción con el coronavirus inhibe una de las enzimas del SARS, crucial para su replicación: la proteasa viral.

"Esa inhibición de la proteasa es el blanco de acción de la droga. Se llama "proteasa" porque de algún modo "corta" proteínas grandes en pedazos más pequeños", explicó el bioquímico Jorge Quarleri, "virólogo" investigador Principal del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS).

Y, fiel a su campo de especialización, Quarleri explicó que "la terapia para el VIH que se utiliza hoy usa drogas que, igualmente, inhiben la proteasa de ese virus".

El paper aclara que, además de la reducción de los títulos virales, "hubo una reducción de la inflamación pulmonar". Como es esperable para un medicamento de este tipo, los autores sugieren, hacia el final del paper, que la acción del medicamento podría ser más beneficiosa mientras más temprana sea su administración.

Por cierto, se hace por vía oral, y los resultados positivos se vieron tras 6 días de medicación, con una dosis parecida a la que hubiera recibido un humano.

En un contexto en que la muy contagiosa variante Delta avanza a pasos agigantados generando nuevas oleadas de infectados, hay que remarcar que, en la fase "in vitro" del ensayo, los científicos probaron la eficacia del fármaco contra las variantes Alpha ("ex" Reino Unido), Beta (ex Sudáfrica) y Gamma (ex Manaos).

El trabajo de "desmalezamiento" que hicieron estos investigadores es digno de mención. "Examinamos una biblioteca de 1.900 medicamentos clínicamente seguros contra OC43, un coronavirus beta humano que causa los resfríos comunes, y evaluamos los principales éxitos contra el SARS-CoV-2", introducen en el paper.

De esos, seleccionaron "20 fármacos que inhibieron significativamente la replicación de ambos virus en células humanas cultivadas". La prueba con ratones se hizo tras 12 horas desde la infección. Uno puede suponer que en la fase clínica se barajarán tiempos más "realistas", considerando que la aparición de síntomas por COVID-19 puede llevar días.