¿El oficialismo local va a internas?

La página web “La Tecla” informó ayer de la posibilidad de que se libren internas en los distintos distritos en los que Juntos por el Cambio lleva adelante el Gobierno Comunal en la Provincia, y en este contexto, se menciona de manera particular a 9 de Julio, a partir de los conceptos del recientemente electo presidente del Comité de la UCR, Ignacio Palacios.

“En el 2015 perdimos el municipio a manos del Pro (Mariano Barroso) en una PASO. Pero en 2017 y en 2019 no nos dieron la posibilidad de competir. En los pasados comicios fue la primera vez que la UCR de Nueve de Julio no presentó candidato a intendente en 100 años. Incluso, Walter Battistella, el intendente que perdió en 2015 terminó yendo por afuera de JxC. La gente del partido está muy dolida con el oficialismo radical. Por eso es que Posse acá ganó con más del 80 por ciento”, señaló Palacios al citado medio.

“Queremos que haya una lista, no solo del radicalismo, sino en conjunto con el resto de JxC. Tenemos un muy buen diálogo con la Coalición Cívica local (su referente es Federico Pirotta) y con la gente de Emilio Monzó (representada en el distrito por Pablo Giacomino), con quienes venimos charlando hace un tiempo. También entienden que la manera de gobernar del Pro es muy cerrada”, agregó Palacios, lo que se interpreta como una clara señal de pedido de internas.