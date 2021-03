WhatsApp: cómo ocultar el aviso "está escribiendo"

Hay dos formas para evitar que tus contactos vean que estás escribiendo un mensaje o grabando una nota de voz: la más sencilla es que abras WhatsApp y posteriormente la conversación que desees responder, después dirígete a la barra de notificaciones de tu celular y activa el ‘modo avión’ (flight mode). Esto hará que tu dispositivo dejé de recibir la señal de WiFi o datos celulares, como lo cual aparecerás como desconectado.

Una vez que hayas hecho eso sólo tienes que escribir o grabar tu mensajes y quedará pendiente de enviarse una vez que desactives el “modo Avión”. Aunque es la mejor forma de evitar alertar a tus contactos, mientras estés sin conexión no podrás ver si tienes nuevos mensajes.

La otra opción, es descargar la aplicación Flychat que te permite ingresar a una especie de “modo Incógnito”. Puedes encontrarla en la Google App Store de manera gratuita y lo mejor es que no sólo funciona con WhatsApp, también podrás utilizarla con Messenger, Line y plataformas de videollamada como Hangouts y Skype.

La aplicación funciona de manera simultánea y automática por lo que te mantendrás oculto en todas las aplicaciones que tengan, no importa que estés conectado a Internet o no las estés usando en ese momento. Tus contactos no sabrán si estás escribiendo o conectado, pero tú podrás saber si ellos lo está. El único inconveniente es que la aplicación sólo funciona con mensajes de texto, así que mientras estés usando WhatsApp no podrás enviar imágenes ni mensajes de voz.