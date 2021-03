Buen debut de Atlético en el Regional de Hóckey

Muy buen debut de las cuatro categorías del Club Atlético en el Torneo oficial que organiza la Asociación de Hockey del Centro, al lograr cuatro victorias frente a los equipos del Club Ciudad, de Bolívar, que venían con muy buenos antecedentes en el torneo de 2019, el último disputado, porque el año pasado no hubo ninguna actividad.

Fue importante el partido de las menores, Sub 14, porque son jugadoras que debutan en la competición, provenientes de la Escuela de hockey, o sea con ninguna experiencia y ante el último sub campeón: se impusieron por 3 a 1, con goles de Eugenia Vanina, Josefina Navello y Martina Sbezzo. Luego, en Sub 16, más experimentadas, Atlético se impuso por 5 a 2, con 2 goles de Pilar Hurtado y uno de Ana Vanina, Martina Delgado y Belén Buffoni. En Sub 19, el triunfo fue por 4 a 1, con 2 goles de Nina Garabano y uno de Clara Lockey y de Morena Taján.

Y finalmente se enfrentaron las primeras divisiones, ante otra categoría sub campeona del anterior certamen: fue un partido parejo pero mostrando mejor armado a local, con más juego de equipo, ganando por 1 a 0 con gol de Felicitas Cuello en jugada de corner corto al comienzo del partido y no pudo aumentar por el planteo defensivo de Ciudad. Así, Atlético tuvo una gran actuación, sobre todo teniendo en cuenta que hacía tanto tiempo que no se jugaba. El equipo formó: Adela Beraza, Valentina Debernardo, Noelia Del Arco, Romina Del Río, Candela González, Inés Lisazo, Adelina Peña, Agostina Sánchez, Valentina Tempesti, Clara Lockey, Agustina Rocca, Eugenia Sánchez, Trini Sasso, Morena Taján, Martina Venche, Nina Garabano, Felicitas Cuello, Sara Burton, Priscila Cardel y Paz Cappeletti. D.Técnico Sebastián Del Valle, P. Físico Pupi Rossi (h) y Asistente técnico Leandro Cuello.