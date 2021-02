Nuevejuliense participó de una cirugía sin precedentes

En las instalaciones del Hospital Municipal de Pehuajó, se llevó a cabo una cirugía sin precedentes que duró más de 8 horas. Se trata de una cirugía Máxilofacial desarrollada en las instalaciones del Hospital Dr. Juan Carlos Arámburu en la cual trabajan dos equipos de trabajo. Uno de ellos es el equipo de ortodoncia, y el otro es el equipo de cirugía Maxilofacial, en el cual se reconstituye la mandíbula y estuvo integrado por la odontóloga nuevejuliense Milagros Rivolta.

En entrevista con el Director del Hospital de pehuajó Dr. Jorge Martín, el medio colega de esa ciudad "Radio Mágica", conoció los detalles de dicha intervención sin precedentes a uno de los jóvenes que días atrás había sufrido un accidente en cercanías a la localidad de Juan José Paso.

En el desarrollo de la intervención participaron profesionales de la ciudad contratados por la Municipalidad de Pehuajó, quienes normalmente trabajan en el servicio de odontología del nosocomio local. Además se cursó una invitación que fue bien recibida a una cirujana especializada en la materia, de la ciudad de Nueve de Julio, quién se integró al equipo. Señaló el Dr. Martín.

Martín explicó qué fue vital el rol de las instalaciones y el recurso humano del Hospital. "El Hospital puso lo suyo, que fue el quirófano equipado, el servicio de anestesiólogo, etc. Estuvieron más de 8 horas ininterrumpidas entre una intervención y la otra. Para que el vecino de a pie lo dimensione, son más de 8 horas, es algo muy extenuante un proceso en el que participan muchos profesionales, en el que cada intervención cuenta, y en el que entra un grupo, interviene, sale, e ingresa otro, y no se para ni un minuto".

"La intervención fue todo un éxito. El paciente fue dado de alta el domingo". Aseguró el Director del Hospital. Se considera una operación si precedentes, por la cantidad de horas, por la complejidad de la intervención, por el intenso trabajo de dos grupos durante tantas horas en anestesia, con el riesgo que conlleva tantas horas de anestesia.

"Es una intervención que vi cuando estaba haciendo la residencia en el -San Juan de dios- con el Dr. Bencini, que se realiza en muy pocos lugares, porque es complicada la intervención con anestesia donde trabajan dos equipos durante tanta cantidad de horas" explicó.

"Tanto esta intervención, como la operación en neurocirugía, hace poco tiempo a un colega nuestro, en este mismo hospital, son muestras que a las claras denotan un salto de calidad dentro de nuestro hospital público. Son intervenciones que antes eran sinónimo de derivación a otros efectores de salud con mayor complejidad, y hoy las podemos realizar en el hospital municipal" Destacó Martín.

Al ser consultado respecto de cuáles son los avances para comenzar a transitar este tipo de intervenciones dentro del Hospital de Pehuajó, el Dr. Martín explicó: "Todo este tipo de intervenciones quirúrgicas se pueden llevar a cabo por dos cuestiones elementales que no pueden suplantarse. Una es el recurso humano, la planta de profesionales que desarrollan las intervenciones, otra es el recurso técnico, el equipamiento. Hoy en día tenemos los quirófanos equipados para poder llevar a cabo estas intervenciones. El contexto de pandemia se presenta complejo, y muchas derivaciones no se pueden efectuar. En ese marco y en la continuidad de las diferentes incorporaciones efectuadas en lo edilicio, seguimos equipando y mejorando los quirófanos para estar mejor preparados".

Al ser consultado por el costo económico de dicha intervención, el Dr. Martín no precisó números aunque explicó: "El costo económico es muy alto, aunque todo fue financiado por la municipalidad de Pehuajó, a través del Hospital Público. Tanto honorarios como implementos fueron aportados por el municipio sin costo alguno para el intervenido".

Finalmente el Director Jorge Martín al frente del mayor efector de salud del Partido de Pehuajó señaló: "Nosotros (en referencia al hospital), podríamos estar únicamente abocados a la atención de la pandemia, tarea que no es menor y que requiere de muchas horas de trabajo, pero no solo estamos abocados a eso, sino que a la vez trabajamos en todos los frentes, siempre tratando de mejorar y dando un salto de calidad en lo que respecta a cada situación en particular. Esta cirugía como otras nos posicionan muy bien y haciendo un balance cada día estamos un poco mejor, y no es producto de la casualidad, sino del trabajo mancomunado con el municipio y todo el personal profesional y no profesional del hospital".