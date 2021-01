Covid 19: en La Pampa se usará la Ivermectina

El ministro de Salud de la provincia de La Pampa, Rubén Kohan, anunció ayer que desde la próxima semana La Pampa comenzará a tratar a los pacientes diagnosticados como positivos de Covid-19 con Ivermectina. El gobierno provincial adquirió 1.500 tratamientos, que llegarían a más tardar el próximo jueves.



Asimismo, el ministro anunció que desde ayer disponen en depósito de suero equino hiperinmune para tratar una etapa más avanzada de la patología, en pacientes graves, no críticos.

Kohan inició la conferencia de prensa haciendo un análisis del estado de la pandemia en la provincia. "Hicimos un muy buen trabajo de contención, pero siempre sabiendo que el virus en algún momento iba a ingresar en la provincia. Por ser una población susceptible, al haber tenido poca cantidad de casos, cuando el virus ingresó, tuvimos una cantidad de casos muy importante como la que estamos viendo hoy en día, y que ya viene desde el final de año pasado. También debemos decir que estamos viendo un descenso de la curva de contagios, aunque la meseta es un poco alta", consideró.

"Hoy nos encontramos en una etapa de mitigación, y hay diferentes estrategias que fuimos elaborando. Tenemos un grado de optimismo razonable desde que comenzamos con la campaña de vacunación, que se preparó para bajar la morbimortalidad, y no para generar el escudo biológico que todos quisieran tener", explicó en su alocución el titular de la cartera de Salud.

"Entendíamos que necesitábamos fundamentalmente estrategias de tratamiento que permitan llegar con el menor grado de daño al momento de alcanzar un mayor número de ciudadanos vacunados", añadió.

Estrategias.

En esa línea, Kohan señaló: "Comenzamos con diferentes estrategias, como el Ibuprofeno inhalado, y hoy anunciamos que la provincia elaboró los protocolos necesarios para estar en condiciones de poder utilizar como fármaco a la Ivermectina, que de no haber inconvenientes de logística, para el próximo jueves podríamos comenzar con los tratamientos desde Salud Pública".

"Me refiero a un medicamento químicamente listo para uso en humanos, porque no somos ingenuos, y sabemos que muchas personas ya lo están usando, no sabemos de qué manera, pero recurriendo a moléculas impuras. La Anmat ha manifestado que la Ivermectina para uso veterinario, es una molécula completamente diferente a la empleada en humanos, por eso es importante desalentar su consumo", advirtió el ministro.

"En Argentina, la Ivermectina se usa en dosis de 0.2 a 0.4 miligramos como máximo, por kilogramo de peso, para el tratamiento de diferentes parasitosis y enfermedades. El trabajo que marcó un cambio en cuanto a la posibilidad de utilizar el fármaco en un tratamiento contra el Covid surgió de un estudio hecho en Australia, donde demostraron en un laboratorio que en dosis equivalentes a 0.6 miligramos por kilogramo de peso, el desarrollo viral desaparecía en 48 horas", explicó Kohan.

Añadió que "a partir de allí se hicieron diferentes investigaciones en pacientes que demostraron que con la dosis de 0.6 miligramos por kilogramo de peso, en cinco días la carga viral disminuye totalmente. Las publicaciones de ensayos y trabajos en el mundo entero dejan una fuerte tendencia de que su uso puede ser beneficioso en pacientes".

A su vez, señaló: "Vamos a elaborar una estrategia para distribuir los 1.500 tratamientos que vamos a recibir, porque el secreto de este producto pasa por tomarlo lo más rápidamente posible, y nosotros tenemos la ventaja de tener diagnósticos muy rápidos, ya sea por antígenos o por PCR, que lo tenemos en el día".

Posibilidad de uso

Kohan explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió el status de la Ivermectina de "no uso" a "posibilidad de uso", lo que significó "un avance enorme, porque en esa misma categoría se encuentran el plasma de convalecientes, el suero equino hiperinmune, y ahora también la Ivermectina".

Asimismo, señaló que "la documentación de la Ivermectina va a ser presentada a la Anmat, pero nosotros la vamos a utilizar por la recomendación de la OMS. Sabemos que daño no hace, como pasó cuando comenzamos con el ibuprofreno".

"La tendencia es muy fuerte a que genera beneficios, aunque no hay estudios controlados todavía que cierren esta investigación, con un número suficiente. A mí me preocupaba la seguridad, pero ya hay una enorme cantidad de publicaciones que muestran que a las dosis que planteamos no hay toxicidad y los efectos colaterales son mínimos", indicó el ministro.

Bajar la cadena de contagios

El ministro Kohan le dijo a LA ARENA que se está trabajando "en diferentes estrategias para bajar la cadena de contagios". Y señaló que "en la etapa en que nos encontramos, es muy importante dónde se infectan las personas, más incluso que saber quiénes se infectan. Es clave que entendamos entre todos dónde nos infectamos, para evitar esos lugares». Y añadió que «inexorablemente en esto está involucrada la conducta de cada uno de nosotros, tenemos que terminar con las discusiones que no conducen a nada, sobre cuestiones como el uso de barbijo, la distancia, o la higiene, que están más que probadas. La comunidad nos tiene que acompañar, no podemos poner un policía para controlar que no se comparta el mate o los utensilios", concluyó.

Fuente: La Arena de La Pampa