Los reclamos para que el Gobierno garantice la apertura de las escuelas de cara al ciclo lectivo 2021 se multiplican con el correr de los días. Funcionarios de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y grupos de padres exigen al Ejecutivo a que se comprometa con el regreso de las clases presenciales en todo el país.

Las voces coinciden en que, después de un año entero con las escuelas cerradas, es imperioso el retorno de los alumnos a las aulas. La continuidad del cierre educativo, reclaman, generará más deserción escolar, pérdida de aprendizajes e impacto en la socialización de los chicos.

En ese sentido, la diputada linqueña Vanesa Zuccari (UCR-JxC), dijo que "va a llegar marzo y nos vamos a encontrar como estábamos en diciembre". A su vez, criticó (a algunos dirigentes de los gremios docentes) "quienes se arrogan el derecho de representar a nuestros maestros le están robando a los chicos el derecho a educarse".

"La educación es esencial en un país donde la mayoría de los chicos son pobres, no darles la posibilidad de ir a la escuela es seguir hipotecando el futuro", señaló la legisladora por la cuarta sección y amplió: "se habilitaron todo tipo de actividades, inclusive fiestas para 200 personas y no se abrieron las escuelas".

LA ESQUINA LE GANÓ A LA ESCUELA

En otro pasaje de una entrevista con Radio Fiesta de Bragado, remarcó que "el 2020 la esquina le ganó a la escuela. Esto lo digo porque más de un millón de adolescentes abandonaron las escuelas. Quienes dicen defender a los que menos tienen los abandonaron, los someten a una miseria más allá de lo material, los condenan de por vida a depender del estado".

"Para salir adelante como país tenemos que apostar por la generación de empleo, que cada familia tenga la posibilidad de sostenerse y que sus hijos crezcan sin recibir una dádiva de ningún gobierno de turno", continuó Zuccari.

"Les pido a los padres que se organicen, que reclamen la vuelta a clases. No vaya a ser cosa que llegue marzo y que nos digan que no están las condiciones dadas", analizó luego y cerró: "como legisladores votamos un presupuesto para educación, no nos pueden decir en enero que no están las condiciones edilicias, que no sigan corriendo el arco".