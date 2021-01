Campaña Nacional de vacunación contra Covid-19

En la mañana de hoy, autoridades sanitarias de la Municipalidad de 9 de Julio brindaron una conferencia de prensa en la cual ofrecieron detalles relacionados con la organización de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

En primera instancia, la Secretaria de Salud, Dra. Lucía Pirotta, señaló que la misma se llevará a cabo en forma conjunta entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires: “Es muy importante que el registro sea masivo para que la provincia pueda diagramar la estrategia más conveniente. Esta campaña de vacunación en principio se va a realizar con la vacuna rusa Sputnik V y tiene como objetivo disminuir el impacto que genera esta enfermedad en toda la población y a su vez disminuir el impacto socioeconómico que se ocasiona cuando las personas están enfermas, deben aislarse o fallecen. Es un gran desafío y tenemos mucha esperanza de ver efectos positivos”.

Por otra parte, la Dra. Pirotta indicó que “desde hace unos veinte días se está vacunando al personal de salud, en el caso de 9 de Julio en el Hospital julio de Vedia y posteriormente se comenzará a vacunar a la población en general. En 9 de Julio fueron asignadas dos escuelas de la ciudad: la Escuela de Educación Técnica Nº 2 y la Escuela de Comercio, que cumplen una serie de requisitos relacionados con los espacios, ingresos y egresos. En otra etapa se comenzará a vacunar en las localidades, aunque todas las personas del distrito pueden inscribirse, recordamos que la vacunación es voluntaria”.

Por su parte, el Dr. Fernando Mozún, médico infectólogo amplió detalles relacionados con la campaña: “Como señaló la Dra. Pirotta, primero recibe la vacuna el personal de salud y en segunda instancia a la población en general contemplando a docentes, fuerzas de seguridad y a la población en general que no es parte de esos grupos poblacionales, las personas de entre 18 y 59 años que tienen alguna comorbilidad, como diabetes, presión arterial, problemas renales o pulmonares crónicos u otras patologías. Esas personas que tienen dudas acerca de sus defensas o tienen la inmunidad alterada por algún tratamiento o enfermedad tienen que preguntar a su médico si deben y si pueden vacunarse. Aun no contamos con evidencia suficiente para vacunar embarazadas o mamas que estén amamantando, por lo cual, al igual que los menores de 18 años, por ahora no entrarían en el plan de vacunación. Recordamos que la vacuna consta de dos dosis, que se aplican con 21 días de diferencia y no son intercambiables con otras vacunas que puedan llegar. Además no presentan complicaciones con las vacunas del calendario, en tanto se respete el intervalo entre ellas, para lo cual se realizan algunas preguntas de seguridad que permitan efectuar una vacunación segura. Hasta ahora los resultados de la vacunación en Argentina muestran resultados de seguridad adecuados. De todas maneras, lo más importante es que debemos continuar con todas las medidas de prevención”.

COMO REGISTRARSE:

Posteriormente la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Julieta Ferrari explicó cómo debe registrarse la población y la importancia que tiene el registro para asegurar la cantidad de dosis que lleguen al distrito. “Cuanto más gente inscripta tengamos con la intención de vacunarse más dosis llegaran”, señaló.