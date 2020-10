Zurro “atendió” a los abogados

Por el accidente sufrido por un joven en Francisco Madero, el municipio de Pehuajó debería pagar 10 millones de pesos y la respuesta de Zurro no se hizo esperar – “Son caranchos y chacales”, dijo.

Este jueves se informó que la Municipalidad de Pehuajó deberá pagar más de 10 millones de pesos a un joven herido en los carnavales de la localidad de Francisco Madero.

El joven en el accidente perdió parte de su cabeza y quedo con serias secuelas físicas y mentales. La causa pasó por todas las instancias y ahora el fallo quedó firme.

El representante legal de la familia del entonces menor de edad, Doctor Jorge Moroni, informó que la causa llegó a la Corte, algo muy poco habitual, donde finalmente se determinó la responsabilidad del Municipio, que deberá resarcir a la víctima.

El Doctor Moroni, en declaraciones periodísticas, lamentó que desde el Municipio de Pehuajó no se haya optado por acompañar con un subsidio o ayuda económica permanente a la victima de los hechos, algo que hubiera colaborado en esta situación y no hubiera representado un gran esfuerzo al Ejecutivo Municipal, que optó por negar su responsabilidad en la autorización y organización de este evento público, y hasta negar las heridas y consecuencias que sufrió el joven, hoy mayor de edad.

No tardó en llegar la respuesta del intendente municipal del distrito, Pablo Zurro. Lo hizo a través de su cuenta de Facebook.

Dirigiéndose a la comunidad señaló, entre otras cosas, que “quiero comunicarles que defenderemos los recursos municipales hasta las últimas consecuencias. Confío en que la justicia terminará defendiendo los intereses y recursos de todas y todos los pehuajenses”, y además consideró que los abogados que impulsan el juicio “son caranchos y chacales”.