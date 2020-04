“YO NO DONO”, DIJO UN INTENDENTE

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, aseveró que no destinará “nada de su sueldo” e incluso no dejará hacerlo a los concejales de su partido. “La gente me eligió para que esté al frente de todos los problemas, no para que done el 20% del sueldo. No le voy a regalar mi plata a nadie”.

En el marco de la crisis sanitaria y económica que desató la pandemia del coronavirus en el país, se encendió el debate en el seno de la sociedad respecto de si los mandatarios y legisladores, así como los funcionarios, debían donar parte de sus salarios. Incluso desde Juntos por el Cambio varios diputados y concejales ya lo anunciaron.

Sin embargo, la propuesta no encontró eco en el Frente de Todos, donde hasta el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se manifestó en contra de esta iniciativa. En las últimas horas, se disparó la polémica por las declaraciones radiales de un intendente peronista, en las que afirma que no donará nada de su sueldo.

Se trata del jefe comunal de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, quien consultado por esta propuesta arremetió: “me parece una discusión barata la de donar el 20% del sueldo. No sirve para nada”. Agregó: “la gente me eligió para que esté al frente de todos los problemas, como en este caso, no para que done el sueldo”.

En la misma sintonía, el intendente afirmó que “yo reivindico a la política. Estoy orgulloso de trabajar de esto y lo hice toda la vida. Y no le voy a regalar mi plata a nadie. 180 mil pesos por mes es poco para cualquier intendente. Tampoco voy a dejar que lo haga ningún concejal de mi partido”.

Por último, Dichiara sentenció: “hay muchos concejales que no compran ni una rifa cuando le piden las insitituciones y se quieren lavar las patas donando un porcentaje del sueldo unos meses. Acá en este pueblo nos conocemos todos. Por favor, muchachos, dedíquense a trabajar”.