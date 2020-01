WHATSAPP EN “MODO VACACIONES”

En las últimas horas, Whatsapp dio a conocer una función para cuando las personas se van de vacaciones y no quieren que les llegue ningún mensaje.

Cuando uno se va de vacaciones, quiere tomarse un descanso y no ser molestado por nadie. Esto implica también no recibir mensajes sobre el trabajo ni ningún otro tipo de complicaciones. Para lograr esto, en las últimas horas se conoció que Whatsapp tiene una conveniente función dentro de su plataforma.

Se filtró una manera de no recibir mensajes sin tener que abandonar ni desinstalar el servicio de mensajería. Con el “modo vacaciones” se puede no recibir mensajes sin tener que desinstalar la app y además seguir con la conexión a internet para navegar por la web.

Para activar este modo de la plataforma de mensajería hay que ir a Ajustes, luego a Aplicaciones, WhatsApp, Forzar detención y por último tocar en Detener. Una vez hecho esto, los mensajes ya no entrarán a la aplicación. Para que vuelva a funcionar, basta con tocar el ícono de la app.

Otra forma de lograr esto es ir a Ajustes, luego pulsar Aplicaciones, WhatsApp y Borrar datos. De esta manera, la aplicación borrará el inicio de sesión y no se podrá volver a ver los mensajes hasta loguearse nuevamente. Con el “modo vacaciones” también se puede archivar un chat y que no vuelva a aparecer hasta que lo queramos. Sin embargo, ésta función todavía no está disponible en Latinoamérica.

Cabe destacar que el servicio de WhatsApp ha sufrido interrupciones en el día de Nochebuena y Navidad. El 24 y el 25, la plataforma de mensajería experimentó una actividad inusual debido a los numerosos mensajes de felicitación que se enviaron los usuarios a través del sistema para felicitar por las fiestas a familiares y amigos. Esto sucede casi todos los años en época de Navidad y también fin de año.